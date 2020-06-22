AA

İddiaya göre, Buluttepe Mahallesi'nde, barışmak için bir araya gelen iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından eve ateş açıldı. Mermi isabet eden 2 yaşındaki Ömür Y. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. AA'nın haberine göre; olayla ilgili olarak 9 kişi ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.