Hava yolu şirketinin sözcüsü Morgan Durrant, yaptığı açıklamada, "Hava yolu şirketimiz, uçağın boşaltılması sırasında bu müşterimize tekerlekli sandalye teklif etmesiyle sonuçlanan bir iletişimsizlikten ötürü özür diliyor. Ne olduğunu araştırmak için tekerlekli sandalye servis sağlayıcımızla da çalışıyoruz" diye konuştu.