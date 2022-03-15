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Işıtan Gün açıkladı: Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Torrent...

Işıtan Gün tek tek açıkladı: Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Domenec Torrent...

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, İspanyol basınına Galatasaray-Barcelona maçını yorumladı; performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu ile ilgilenen takımları açıkladı. Gün, Fatih Terim sonrası Domenec Torrent'in gelişiyle ilgili de açıklamalar yaptı.

15.03.2022 - 16:47 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, İspanyol basınına Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Domenec Torrent, Pena ve Barcelona maçıyla ilgili açıklamalar yaptı.

  • Teknik direktör Domenec Torrent'in Barcelona'yı çok iyi analiz ettiğini söyleyen Işıtan Gün, "Takım çok organizeydi ve oyun planına bağlı kaldı. Barcelona'nın gol atmadığı son maçın yaklaşık 17 yıl önce Bayern Münih maçıydı. Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanan böyle bir oyunda gol yememek önemliydi. Normalde beraberlik kutlamayı sevmeyiz, çünkü bu bizim DNA'mızda yok, ama çok iyi bir sonuçtu" dedi. 

     

  • Rövanş maçının daha zor olacağını söyleyen Işıtan Gün, "Napoli'ye karşı oynanan maçları da benzer bir durumda gördüm. Barcelona yıldız oyunculara sahip inanılmaz bir takım. Önümüzdeki hafta ilginç bir maç olacak. İstanbul'da oldukça yoğun bir atmosfere sahibiz. Umarız alabiliriz" ifadelerini kullandı. 

  • NEDEN DOMENEC TORRENT?

    Torrent'in Galatasaray'a geliş süreciyle ilgili olarak ve Terim sonrası neden seçildiğiyle ilgili olarak ise Gün şöyle konuştu:

  • "Torrent ismi çıkınca başkanımıza tanıtım yaptım, farklı görüntülü görüşmeler yaptılar ve gelecek projemiz hakkında detaylı konuştular. Pep Guardiola ile de görüşüyoruz. Şimdiye kadar iyi gidiyor, tabii ki Türkiye ligi farklı bir hikaye ve iyi sonuçlar almak için erken"

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