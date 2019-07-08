08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği etkinliklerinde pop müzik sanatçısı Işın Karaca, Açık Hava Tiyatrosu'nda yaklaşık 6 bin seyircinin katıldığı bir konser verdi. Karaca, kendine özgü caz tarzında söylediği ‘Ankara’nın Bağları’ şarkısı ve oyun havaları ile konser alanını dolduran binlerce kişiyi oynattı.
Konseri esnasında Afyonkarahisar’dan gelen bir hayranı ile grubundaki müzisyeninin de doğum gününü sahnede kutlayan Işın Karaca, sahnede davul şovu yaptı. Zaman zaman seyircinin arasına girerek şarkı da söyleyen Karaca, hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı.
IŞIN KARACA'DAN ETLİ EKMEK SERZENİŞİ
Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sanatçıya bir plaket takdim etti. Sunucu ve şovmen Doğukan Alsay’a da Başkan Akkaya tarafından plaket verilirken, plaket törenini sanatçı Işın Karaca sundu.
Konser öncesi müzik grubunun etli ekmek yediğini öğrenen Işın Karaca onlara ‘Bir parça da bana getirseydiniz’ diye serzenişte bulunurken, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konser sonrası sanatçıya Akşehir’e özgü etli ekmek, tandır kebabı ve Akşehir peynir baklavası ikram etme sözü verdi.
Konser sonunda seyircilerin cep telefonu ışıklarını yakarak sanatçı Işın Karaca için söyledikleri ‘Bir Şarkısın Sen Ömür Boyu Sürecek’ şarkısı sanatçının duygusal anlar yaşamasına sebep oldu.
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