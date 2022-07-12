"ÇOK GÜZEL BİR ŞEY YAŞIYORUZ"



Karaca ilişkisiyle ilgili ayrıca, "Hepimiz hayatımıza devam ediyoruz. O da ben de... Biz boşandıktan sonra Tuğrul ile hiç görüşmedik. Karşılıklı olarak birbirimize açıldık. Yapabileceğim bir şey yoktu yani... Çok güzel bir şey yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.