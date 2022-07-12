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Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'nun aşk tatili - Magazin haberleri

Işın Karaca ile Can Yapıcıoğlu'nun aşk tatili

Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan şarkıcı Işın Karaca ile piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu Bodrum'da aşk tazeledi. Tuğrul Odabaş'tan boşandıktan bir ay sonra gönlünü Yapıcıoğlu'na kaptıran Işın Karaca, iskelede romantik anlar yaşadı

12.07.2022 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Işın Karaca, 2016'da nikah masasına oturduğu Tuğrul Odabaş'tan 2019'un kasım ayında tek celsede boşanmıştı. Karaca, ayrılığın ardından besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

  • Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Çift, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı. İskelede romantik anlar yaşayan sevgililer birbirlerini öpücüklere boğdu.

  • İlerleyen saatlerde birlikte denize giren ikili, Bodrum'un serin sularının tadını çıkardı.

  • "KİMSEYE İHANET ETMEM"

    Işın Karaca'nın evliliğini noktaladıktan bir ay sonra yeni bir aşka başlaması ihanet dedikodularını da beraberinde getirmişti. Ünlü şarkıcı, "Böyle bir saçmalık olması mümkün değil. Bende kimseye ihanet olmaz." açıklamasını yapmıştı.

  • "ÇOK GÜZEL BİR ŞEY YAŞIYORUZ"

    Karaca ilişkisiyle ilgili ayrıca, "Hepimiz hayatımıza devam ediyoruz. O da ben de... Biz boşandıktan sonra Tuğrul ile hiç görüşmedik. Karşılıklı olarak birbirimize açıldık. Yapabileceğim bir şey yoktu yani... Çok güzel bir şey yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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