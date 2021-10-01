"Bağırmaktan sesim kısıldı!"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Müzik Yorumcuları Meslek Birliği MÜYORBİR’in 11. Olağan Genel Kurulu önceki gün İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Burhan Şeşen ve Ahmet Koç’un MÜYORBİR’in yönetimine seçilmek için yarıştığı genel kurula bir çok sanatçı katılarak oy kullandı. Bu isimlerden biri olan Işın Karaca, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

48 yaşındaki şarkıcı, "Aşağısı biraz gergin. Daha önce birkaç kez terk etmişliğim vardır. İstediklerimizi alamadık şimdiye kadar bekleyelim bakalım göreceğiz. Artık yeni jenerasyonun da var olması gerekiyor. İçeride bağırmaktan, itiraz etmekten sesim kısıldı!" dedi.