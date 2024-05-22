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        Haberler Magazin Işıl Yücesoy'un 55'inci sanat yılına 'İzninle'

        Işıl Yücesoy'un 55'inci sanat yılına 'İzninle'

        Işıl Yücesoy'un müzikli oyunu 'İzninle'nin İstanbul'daki prömiyeri gerçekleştirildi. İzzeddin Çalışlar'ın kaleme aldığı, Arsen Gürzap'ın yönettiği oyun, Yücesoy'un 55'inci sanat yılı kutlaması anlamı taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:48
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        55'inci yıla 'İzninle'
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        Işıl Yücesoy’un müzikli oyunu 'İzninle', Devlet Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatrosu ve Tiyatro İstanbul'da 60'ı aşkın oyunda rol alan ve yönetmenlik Arsen Gürzap’ın yönetmenliğinde tiyatro severlerle buluştu.

        Işıl Yücesoy ile Arsen Gürzap’ı üçüncü kez bir araya getiren oyun, İzmir’de gerçekleşen prömiyerin ardından İstanbullu seyircilerle de buluştu.

        Işıl Yücesoy’un 25 yıllık hayalini sahneye taşıdığı gecede, sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Özel gösterime, Yücesoy'un; Yıldız Kültür, Erkan Can, Ayşen İnci, Güven Kıraç, Yağmur Ün, Korhan Abay, Saadet Sun, Coşkun Demir, Şükrü Avşar, Hakan Haksun, Tuğçe Soysop gibi birçok dostu katıldı. Bu yıl sahnede 55'inci sanat yılını kutlayan sanatçı, oyun sonunda sahnede dakikalarca alkışlandı.

        İzzeddin Çalışar’ın kaleme aldığı 'İzninle'de; iki çocuğu, sıradan ve mutsuz bir evliliği olan bir kadının hikâyesinin anlatılıyor. Oyunun müzik kayıtlarını ise aynı zamanda Işıl Yücesoy’un müzik direktörü olan Berkan Kaya yaptı.

        Yapımcılığını Serdar Akkaya önderliğinde Vigor Yapım’ın üstlendiği oyun, seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

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        #ışıl yücesoy
        #İzninle

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