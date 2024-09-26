Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Işıl Yücesoy isyan etti: Ahlak dışı... - Magazin haberleri

        Işıl Yücesoy isyan etti

        Usta oyuncu Işıl Yücesoy, yine kendi adıyla yapılan yeni bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldı. Dolandırıcılara isyan eden Yücesoy, yakın çevresini uyardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 09:55 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SHOW TV'nin yeni dizisi 'Siyah Kalp' ile ekranlara dönen Işıl Yücesoy'un başı yine dolandırıcılarla dertte.

        • 2

          Geçtiğimiz yıl ünlü oyuncunun cep telefonu hack'lenmişti. Dolandırıcılar, Yücesoy'un adını kullanarak, usta oyuncunun yakın çevresinden 20 bin TL istemişti.

        • 3

          Işıl Yücesoy, yine aynı bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldı.

        • 4

          Işıl Yücesoy, kendi adıyla dolandırıcılık yapanlarla ilgili yakın çevresini uyardı. Yücesoy, şu mesajı paylaştı: Herkese merhaba... Gün geçmiyor ki ahlak dışı bir tavra maruz kalmayalım. Aşağıda yazılı olan numaralar ve de başka numaralar da kullanılarak kendisini değişik isimlerle tanıtan kişilerce yapımcı, yönetmen, gazeteci, oyuncu arkadaşlarım aranmaktadırlar. Bu aramayı yapan kişilerin çıkar elde etme amaçlı; cezai işleme konu fiillerde bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyu savcılığa ve gerekli mercilere avukatlarımız aracılığı ile taşıyoruz. Yine de sizlerden ricam, bu tip armalara itibar etmemenizdir. Huzurlu yarınlar diliyorum… İlgili numalardan bazıları aşağıdaki gibidir;

          0543.....42
          0543....023

          Huzurlu yarınlar diliyorum.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        Habertürk Anasayfa