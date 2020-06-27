Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Reçber, aracından iner inmez fotoğraflarını çeken muhabirlere, "Durun, arabadan indik. Bir maskemi takayım" şeklinde espri yaptı.

Maskesini takan ve dezenfektanını sıkarak önlemlerini alan Işıl Reçber, daha sonra alışverişin keyfini çıkardı. Reçber, muhabirlere poz vermeyi de ihmal etmedi.