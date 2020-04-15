"KORONAVİRÜS CİDDİ BİR ŞEY"

Koronavirüsü hafife alanlara uyarılarda bulunan Rüştü Reçber, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şunları söylemişti:

Zor zamanlar geçirdim ancak bu, hayatımda karşılaştığım en büyük zorluklardan birisi. Neyse ki taburcu oldum ve iyi ki sigarayı 5 yıl önce bırakmışım.

Bu çok ciddi bir şey, şaka yapamazsınız. Koronavirüs tüm insanlığı tehdit ediyor. Lütfen evlerinizde kalın ve insanlarla temas kurmayın.