30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İshal Yenidoğan bir bebekten tutunda çok daha ileri yaşta olan kişilerin dahi sıklıkla karşılaştığı polifaktöriyel kaynaklı bir semptomdur. Çoğu zaman önemsemediğimiz ancak belli bir sürenin dışında devam etmesi halinde risk taşımasından dolayı merak edilen bir konudur ishal. Peki ishal neden olur? İshal belirtileri nelerdir? İshal nedenleri nelerdir? İshal tedavisi nasıl olmalıdır ve ne iyi gelir? Konu ile ilgili merak edilen detayları araştırdık.
İshal Nedir Ve Neden Olur?
İshal, amel ya da bir diğer adı ile diyare, dışkının sık olarak sulu veya yumuşak çıkması durumudur. İshal kesinlikle bir hastalık olarak kabul edilmemekte ve polifaktöriyel kaynaklı bir belirti olarak kabul edilmektedir. İshal sindirim ve boşaltım yolunda oluşan problemler sonucunda ortaya çıkar.
İshal Belirtileri Nelerdir?
Her mevsimde ortaya çıkan ancak yazın yiyeceklerin daha çabuk bozulması, tatil yerlerinde hijyen eksikliği ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle ishal daha sık görülür. Bu durumlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan ishal belirtileri ise aşağıda listelenmiştir.
İshal Nedenleri Nelerdir
İshal her insanın her yaş grubunda yaşayabileceği bir durumdur. Dışkılama ile ilgili bir durum olduğu için beslenmeye dikkat etmek oldukça önemlidir. Yetişkinlerde ishalin nedenleri genellikle tüketilen besinlerden kaynaklanır. Yazın ise havaların ısınmasıyla çabuk bozulan yiyecekler, düzensiz beslenme gibi durumlar örnek verilebilir. Bunların dışında enfeksiyonlar, alerjiler, bağırsak sorunları ishale sebep olabilir. Sürekli devam eden ishalde altta yatan daha ciddi nedenler olabilir, bunlar;
İshal Tedavisi Nasıl Olmalıdır Ve Ne İyi Gelir?
Sebepleri farklı olsa da ani başlangıçlı ishallerde tedavi yaklaşımları genellikle aynıdır. İshal olan bebek ise kesinlikle doktor onayı olmadan antibiyotik veya herhangi bir diğer ilaçlar verilmemelidir. Bebeklerde ishal özellikle kusma ile birlikte sergilendiği için büyük sıvı kayıplarına yol açması sebebi ile 5 ile 7 gün içinde düzelebilecek olan bağırsak enfeksiyonu yeterli su verilmemesi halinde ölümcül olabilmektedir. İshali başlayınca emmesi ve beslenmesi kesilen bunun yanında sıvı da verilmeyen çocuklar günde 8 ya da daha fazla sulu ishal yapan, günde ikiden fazla kusması olan çocuklar ve 12 aydan küçük bebekler susuz kalmalarından dolayı risk altında olan çocuklardır. Susuz kalmalarını önlemek için bol sıvı verin. İshal olan bebekte hem sıvı ihtiyacının hem de kalori alımının sağlanması oldukça önemlidir. Yağsız yapılan çorba, pirinç suyu ile ve su ile inceltilmiş sütle hazırlanmış muhallebi, ayran, elma suyu gibi sıvılar bebeğin susuzluğunu önlemek ve kalori ihtiyacını karşılamak için verilebilir. Altı aylıktan küçük ve henüz ek gıda alımına başlamamış olan bebeklerde emzirme sıklaştırılmalıdır. Bebek aldığı takdirde aralıklı kaynatılmış ılık su verilmesi de önerilebilir. Yetişkinlerde de bol sıvı tüketimi önerilmektedir. Yetişkinlerde uzun süren ishallerde asıl altta yatan sebebi tespit edip sebebe göre ilaç ve beslenme diyeti tedavisi uygulanabilir.
İshale Ne İyi Gelir?
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