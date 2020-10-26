Cenk Erdoğan'ın yeni albümü 'Arıyorum Hâlâ'da yer alan 'Yıldız' adlı şarkıya Ağrı'da klip çekildi. Klip, içinden ve çevresinden görüntülerine yer verildiği İshak Paşa Sarayı'nın tüm güzelliğini gözler önüne seriyor

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Gülşah Sayan'ın yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü AKEV( Ağrı Kalkınma ve Eğitim Kültür Vakfı),Ağrı'nın eşsiz ve görkemli değerlerini sanatla yarınlara taşıyor.

Cenk Erdoğan'ın yeni albümü 'Arıyorum Hâlâ'da yer alan 'Yıldız' adlı şarkıya, eşsiz ve görkemli değerlerini sanatla yarınlara taşıması amacıyla Ağrı'da klip çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ağrı Belediyesi'nin katkılarıyla çekilen klipte, Türkiye'nin simgelerinden tarihi İshak Paşa Sarayı'nın içinden ve dışından görüntüler yer alıyor.

İshak Paşa Sarayı'nın tüm güzelliğini gözler önüne seren 'Yıldız', yayınlanmaya başladıktan sonra kısa sürede çok izlene kipler arasına girdi.