İşgal uyarıları peş peşe geldi: Kiev'de hayat nasıl?

Beyaz Saray'ın cuma akşamı Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edeceğine ilişkin açıklamaları dünya gündemine damga vurdu. Cuma gününden bu yana diplomasi trafiği sürerken The Guardian, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanların geç saatlere kadar dışarıda olduğunu, hayatın normal bir şekilde devam ettiğini yazdı.

ABD'li yetkililer ve ABD basınında yer alan haberlerde Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edileceği ifade edilirken, Kiev'de birçok insanın bu uyarıları dikkate almadan hayatına devam ettiği belirtildi.

Kiev sokaklarında hayatın normal bir şekilde aktığı belirtilirken, birçok Ukraynalının acil durum planları yaptığı da vurgulandı. Herhangi bir Rus hava saldırısı durumunda mahzenlerin, metro istasyonlarının hatta striptiz kulüplerinin olası bomba sığınakları olması tartışıldı.

Ayrıca Cumartesi günü Kiev'in merkezinde binlerce kişi, Ukrayna bayrakları ve "Direneceğiz" ve "İşgalciler ölmeli" yazılı pankartlar sallayarak "birlik yürüyüşü" için yürüdü.

"PUTİN O KADAR DELİ DEĞİL"

Küçük kızıyla yürüyüşe katılan Andriy Tyshko, "Putin, Ukrayna'yı yok edebileceğini düşünüyorsa büyük bir hata yapıyor" dedi.

Protestonun yakınında yürüyüşe çıkan Iryna Kuprienko, "Putin'in korkunç şeyler yapabileceğini biliyoruz ama o bile Kiev'i bombalamaya çalışacak kadar deli değil" dedi.

Haberde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy dahil birçok Ukraynalının Rusya’nın oluşturduğu riskin farkında olduğu ancak ABD’nin söylediği gibi tehdidin yakın olduğuna inanmadığı belirtildi.

"RAHATSIZ OLMAYA BAŞLADIM"

İsminin açıklanmamasını isteyen eski bir Ukraynalı milletvekili, "Ben çok batı yanlısıyım, ancak bu işgal haberlerinin çıkma şekli bana Rus Telegram kanallarındaki doğrulanmamış söylentiler hatırlatıyor. Bundan oldukça rahatsız olmaya başladım. Medya histerisi son derece can sıkıcı ve bize sakin olmamızı söyleyen kendi hükümetinize olan güvenimizi kaybetmeye yöneltiyor.” dedi