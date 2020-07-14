İşe Yaramazlar sinemada elde ettiği başarının ardından bu akşam Show TV ekranlarından yayınlanacak. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken film İşe Yaramazlar 2015 yılında ABD’de çekildi. Peki İşe Yaramazlar filmi oyuncuları kimler? İşe Yaramazlar filmi konusu nedir?

İŞE YARAMAZLAR FİLMİNİN KONUSU

Ünlü hacker Drew Reynolds, uzun uğraşlar sonucu CIA tarafından yakalanır. CIA, Drew'in yeteneklerinden faydalanmak istemektedir ve ona bir anlaşma sunar. Ya kendileri için ajanlık yapacaktır ya da hayatının geri kalanını dört duvar arasında geçirecektir. Kendi ekibini kurmak şartıyla teklifi kabul eden Drew ve arkadaşlarını eğlenceli ve aksiyon dolu saatler beklemektedir.

İŞE YARAMAZLAR OYUNCULARI KİMLER?

Sam Huntington

Katie McGrath

Christian Hillborg

Jack Kesy

Kevin Dillon

James Caan