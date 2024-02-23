Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.347,17 %0,38
        DOLAR 31,0791 %0,87
        EURO 33,6861 %0,94
        ALTIN 2.020,21 %0,16
        FAİZ 43,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,66 %-0,17
        BITCOIN 51.234,00 %-0,81
        GBP/TRY 39,3626 %0,81
        EUR/USD 1,0826 %0,04
        BRENT 83,22 %-0,54
        ÇEYREK ALTIN 3.303,04 %0,16
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi İşçilerin eğitim ve sağlık harcamasına vergi indirimi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşçilerin eğitim ve sağlık harcamasına vergi indirimi

        Gelir vergisi beyannamesi verenler eğitim ve sağlık harcamalarını gider olarak göstererek vergi indiriminden yararlanıyor veya vergi iadesi alabiliyorlar. Bu haktan, bazı koşulların varlığı halinde mavi ve beyaz yakalı işçiler de yararlanıyor. Peki hangi eğitim ve sağlık harcamaları nasıl gider gösterilebilir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç vergi beyannamesi veren mavi ve beyaz yakalı işçileri ilgilendiren eğitim ve sağlık harcamasında vergi indirimi ile ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 23.02.2024 - 08:04 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçiler için vergi indirimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gelir vergisi beyannamesi dolduranlar, beyan ettikleri gelir toplamının yüzde 10’una kadar eğitim ve sağlık harcamasını gider olarak gösterebiliyorlar. Bu harcama tutarları vergiden indirildiği için harcamaya karşılık gelen vergiden kurtuluyorlar.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde edenlerin yanı sıra bir işverene bağlı olarak ücretle çalışan mavi ve beyaz yakalı işçiler de bazı durumlarda beyanname vermek zorundalar. Buna göre, 2023 yılında ücret geliri elde edenlerden bu yıl beyanname vermesi gerekenler şöyle:

        Tek işverenden elde ettiği ücret tutarı 1 milyon 900 bin lirayı aşanlar.

        REKLAM

        Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerden birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 150 bin lirayı aşanlar.

        Birden fazla işverenden 2023 yılında 1 milyon 900 bin lirayı aşan ücret geliri elde edenler.

        2023’TE İŞ DEĞİŞTİRENLERDEN BAZILARI BEYANNAME VERECEK

        Birden fazla işveren demek aynı anda ücret alınan birden fazla işveren olabileceği gibi yıl içinde işyeri değişiklikleri dolayısıyla birden fazla işverene bağlı çalışmak anlamına geliyor. Aynı yıl içinde işyeri değiştirenler, aynı işverene ait bir şirketten diğerine geçirilenler, hatta aynı şirkette çıkış giriş işlemi yapılanlar da birden fazla işverenden ücret almış sayılıyorlar.

        2023 yılında birinci işverenden sonraki işveren veya işverenlerden aldıkları ücret toplamı 150 bin lirayı aşanlar, tüm işverenlerden aldıkları brüt ücret toplamı üzerinden bu yıl mart ayında beyanname vermek zorundalar. Birinci işverenin kim olacağını işçi kendisi belirler.

        REKLAM

        Örneğin beyaz yakalı bir işçinin 2023 yılında A işvereninden 140.000 TL, B işvereninden 150.000 TL, C işvereninden de 200.000 TL brüt ücret aldığını varsayalım. Bu kişi C işverenini birinci işveren kabul eder, diğer iki işverenden aldığı 290 bin TL tutarındaki brüt ücretlerden yüzde 15 oranında (43.500 TL) sigorta primini düşer. Kalan safi kazanç tutarı 246.500 TL olur. Bu tutar 2023 yılı kazançları için 150 bin lira olan beyanname sınırını aştığından söz konusu işçi mart ayında toplam 490 bin TL tutar üzerinden beyanname vermek zorundadır.

        BAZI HARCAMALARINI GİDER GÖSTERENLER VERGİ İADESİ ALIR

        Geçen yıl birden fazla işverenden ücret aldıkları için bu yıl beyanname doldurmak zorunda kalanlar hiçbir harcamayı gider olarak gösteremezlerse ilave vergi ödemek zorunda kalırlar. Beyanname veren işçilerin elde ettikleri toplam kazanç üzerinden ödemeleri gereken vergi hesaplanır. Hesaplanan bu vergi tutarından, 2023 yılında ücret kazançları için ödemiş oldukları vergiler mahsup edilir. Hesaplanan yeni tutar, geçen yıl ödenen vergilerden yüksek ise aradaki farkı ödemesi istenir.

        Ancak, bazı harcamalarını gider olarak gösterenler ise daha az ilave vergi ödeyecekleri gibi geçen yıl ödedikleri verginin bir kısmını iade olarak da alabilirler. Kazançtan indirilecek harcamaların başında eğitim ve sağlık harcamaları gelir.

        REKLAM

        HANGİ EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI GİDER OLARAK GÖSTERİLİR

        Beyan edilen toplam gelir tutarının yüzde 10’una kadar eğitim ve sağlık harcaması kazançtan indirilir. Örneğimizdeki kişinin beyan ettiği toplam tutar 490 bin lira olduğu için 2023 yılındaki eğitim ve sağlık harcamasının 49 bin liraya kadar olan kısmını kazançtan indirme hakkı vardır. Kazançtan indirilebilmesi için bu harcamaların Türkiye’de yapılması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle kanıtlanması, mükellefin kendisi, eşi veya çocuklarına ait olması gerekir.

        Çocuklardan kastedilen mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşından küçük çocuklardır. Eğitimine devam ediyorsa 25 yaşından küçük çocuklar için yapılan harcamalar da kazançtan indirilir.

        Toplam gelirin yüzde 10’unun hesabında eğitim ve sağlık harcamaları ayrı ayrı değil birlikte dikkate alınır.

        REKLAM

        ÖZEL OKUL GİDERİ KABUL EDİLİR, ÖZEL ÜNİVERSİTE GİDERİ KABUL EDİLMEZ

        İndirim kapsamına giren eğitim harcamaları eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler, eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye harcamaları, öğrencilerin özel yurtlarda ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlardır.

        Yabancı ülkelerdeki eğitim kurumlarına yapılan ödemeler ile okullarda bedeli ayrı olarak tespit edilen yemek ücretleri, gelir veya kurumlar vergisine tabi olmayan okullara ödenen eğitim ücretleri ile devlet okullarına ödenen harçlar eğitim gideri kapsamında değerlendirilmez.

        Buna göre, vergi mükellefi olmadıklarından özel üniversitelere yapılan ödemeler, yabancı ülke olduğu için KKTC’deki üniversitelere yapılan ödemeler vergi indirimine dahil edilmez. Başka kentte okuyan çocuk için yapılan özel yurt ödemeleri gider kabul edilirken, kiralık daire harcamaları kabul edilmez.

        REKLAM

        Özel hastaneye yapılan tedavi harcamaları indirim konusu yapılırken, aynı tedavi için eczaneden alınan ilaç karşılığı yazar kasa fişi indirim konusu yapılamaz.

        BELGELER 5 YIL SAKLANMALI

        Gelir vergisi beyannamesi doldururken kazançtan indirim konusu yapılan harcamalara ilişkin belgelerin, gerektiğinde denetimler sırasında gösterilebilmesi için 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #eğitim sağlık harcaması
        #vergi indirimi
        #vergi iadesi
        #işçi
        #gelir vergisi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcaklıklar 6 derece artıyor
        Sıcaklıklar 6 derece artıyor
        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
        Olay anı kamerada! Dedeye kanlı pusu!
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de
        Aslan, Çekya'da dağıldı!
        Aslan, Çekya'da dağıldı!
        Yunanistan'da bu sefer öğrenciler ve eğitmenler sokakta!
        Yunanistan'da bu sefer öğrenciler ve eğitmenler sokakta!
        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!
        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!
        ABD, 52 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı
        ABD, 52 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yaptı
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        "Bize yakışmadı"
        "Bize yakışmadı"
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        "Galatasaray özünü reddediyor"
        "Galatasaray özünü reddediyor"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
        Doğalgaz faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
        Bayraktar Akıncı TİHA'dan denizdeki hedefe tam isabet
        Bayraktar Akıncı TİHA'dan denizdeki hedefe tam isabet
        Birol Güven, Sinema Genel Müdürlüğüne atandı
        Birol Güven, Sinema Genel Müdürlüğüne atandı
        Google'dan yapay zeka hamlesi!
        Google'dan yapay zeka hamlesi!
        Habertürk Anasayfa