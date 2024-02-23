Sıcaklıklar artıyor: Meteoroloji'den bu bölgeler için yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İzmir ve Çanakkale çevresi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Muş, Siirt, Şırnak çevreleri yağmurlu; Ağrı, Iğdır, Hakkari ve Van ise karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 4 ila 6 derece artması bekleniyor
Giriş: 23.02.2024 - 07:37 Güncelleme: 23.02.2024 - 07:37
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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.