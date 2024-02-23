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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz! - Futbol Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, Galatasaray'ın Prag maçını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 01:43 Güncelleme: 23.02.2024 - 01:43
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        • 1

          İlk maçı, hele de benim gibi, stadda izleyenler için şoke edici bir başlangıç olmadığını düşünürüm. RYNES, KREJICI ve BIRMANCEVIC gibi temel oyuncuları olmamasına rağmen Sparta Prag, her koşulda (tıpkı kuzeyliler gibi) kendi topunu oynamaya gayret eden bir ekip.

        • 2

          Seneye ve sonrasında Avrupa sahnesinde bu kulüp, bu hoca ve bu oyuncuları sıklıkla görürüz. Hele ki 3-4-3’ün sağ kenarı Preciado… 1998 doğumlu Ekvador milli (36 kez) oyuncunun Genk macerasından Prag’a gelmesi düşüş kabul edilse de, epeyi adını duyarız kıta Avrupasında ileride…

        • 3

          Tahmin edilebilir başlangıçta 8.dakikada golü yemek değil, sonrasındaki reaksiyonumuz önemliydi. Hiç istifimizi bozmadan, bozguna uğramadan kalitemizi sahaya yansıtarak önce 1-1’I bulduk. Oyun da bize geçti 51 dakikanın en az 35’inde… Kerem A. ve Barış A. biraz daha dikkatli olsalardı 3-1 falan işten değildi.

        • 4

          Hakkını verelim, bu önde oyunun riskleri de vardı rakip bu risklerden faydalandı. 43’te ofsayttan sayılmayan gol, 1-2 kritik Nando kurtarışıyla hayatta/ayakta kaldık. İki Prag maçı sonuçlarından bağımsız şunu gösterdi ki asla tek ayak üzerinde kalmayacaksın. Cezayı hemen keserler!

        • 5

          Kalite? Bizde daha yüksek! Özgüven ve rakip kale ile ilişki? Bizde daha çok! Ama Orta Avrupa görünümlü bu Kuzey anlayışla her yerde her zaman mücadele etmeliyiz. Birkaç dikkatsizlik dışında, ilk yarı için kötü bir değerlendirme yapmak caiz olmaz. Soyunma odasına moralli gittik. Ama 1-1 güvenilecek bir skor elbette değildi; olamazdı. Olmadı!

        • 6

          Turun 4.devresini ilk üç devre gibi oynasa inanın sonuç bu şekle girmezdi. İstanbul’daki iki ve Prag’daki bir devrede kabaca 150 dakikada ilk 15’er dakikalar hariç istediğini yapan, skoru bulan G.Saray son 50’de teslim oldu. 61.dakikada Kerem A. oyundan çıkar mıydı? Emin değilim. Her türlü disiplinine rağmen açıkları olabilen bir takım hüviyetindeki rakibi delici en potansiyel isim Kerem idi… Yani en azından şu İcardi sahada bu kadar kalırken o çıkmazdı diyelim.

        • 7

          Umumi görüş hezimette Kaan’ın oyundan çıkışının etkisi olduğu yönünde… 4-1 olmazdı da 3-1 olurdu; o da olmazdı 2-1 kesin olur ve maç uzardı. Çünkü 4.devrede yokları oynadı G.Saray… Tel-tel döküldü. Küçük Kophenag bileğinin hakkıyla turu geçti.

        • 8

          2+18 takımdan oluşan Süper sanılan ligimizin bütçesi ve adı büyük takımlarımıza veremediği antrenmanların sonucu bu! Kendi içimizde kayıkçı kavgasına devam! En sevilen de o değil mi zaten?

        • 9
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