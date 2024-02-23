Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!

Kalite? Bizde daha yüksek! Özgüven ve rakip kale ile ilişki? Bizde daha çok! Ama Orta Avrupa görünümlü bu Kuzey anlayışla her yerde her zaman mücadele etmeliyiz. Birkaç dikkatsizlik dışında, ilk yarı için kötü bir değerlendirme yapmak caiz olmaz. Soyunma odasına moralli gittik. Ama 1-1 güvenilecek bir skor elbette değildi; olamazdı. Olmadı!