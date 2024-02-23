Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar: "Bize yakışmadı"

"Sacha Boey transferin son günlerinde gitti, bu beklediğimiz bir şey değildi. Ancak kulüp için mantıklı bir ayrılık oldu. Yerine transfer yaptık. Yerine transfer yaptık ama oyuncumuz sakatlandı. Angelino için kafamızda karar vardı ama göndermeden oyuncu alamazsınız. Gidişi geç oldu ve yerine hamle yapmak için son güne kadar çaba harcadık. Başkanımız ve yönetim elinden geleni yaptı."