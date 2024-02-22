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        Haberler Magazin Okula geri dönen Hande Erçel, rektör Handan İnci ile poz verdi

        Okula geri dönen Hande Erçel, rektör ile buluştu

        Oyunculuğa başladıktan sonra üniversite eğitimine ara veren Hande Erçel, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimini tamamlamak için okula kaydını yaptırmştı. Erçel, rektör Handan İnci ile buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:55
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          Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel, eğitimini tamamlamak için üniversiteye kaydını yaptırmıştı.

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          Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki eğitimine yeniden başlayan Erçel, rektör Handan İnci ile bir araya geldi.

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          Handan İnci, ünlü oyuncu ile fotoğraflarını paylaşarak, "Sevgili Hande Erçel, güzel sanatlar fakültesi öğrencimiz. Çok sempatik, çok sıcak kanlı, çalışkan ve yetenekli. En önemlisi de akademili olmak nedir, gayet iyi farkında, inşallah bu defa okulunu ara vermeden bitirecek" dedi.

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          Hande Erçel, geçtiğimiz ay öğrenci kartı ile poz vermişti.

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