Yeni eğlence kepçe! Yayılıyor!

Son dakika haberi: İşçiler böyle serinledi! Bu da kepçe havuzu!

İHA

İstanbul Beylikdüzü'nde sıcaktan bunalan işçiler, birkaç gön önce, hamağı kepçenin ucuna bağlayarak şantiye alanını lunaparka çevirmişti. Bu olayın ardından kepçeyle eğlence de yeni görüntü ise Balıkesir'den ajanslara düştü.

SICAK HAVADAN BUNALDILAR

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde çalışan işçiler, sıcak havadan bunalınca kimsenin aklına gelmeyecek bir serinleme yolu buldu.

KEPÇE OPERATÖRÜ SUYA BATIRIP ÇIKARTTI

İHA'da yer alan habere göre kepçenin içine binen işçiler, operatörün yardımı ile sulara gömüldü. O anları ise cep telefonu ile kaydettiler.

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİLER

Dursunbey'de işçilerin serinleme yöntemi yürekleri ağza getirdi.

2 işçi serinlemek için farklı bir yöntem ararlarken kazı yapılan kepçenin ucuna oturduktan sonra arkadaşının kepçeyi kullanmasıyla hem serinlediler hem de doyasıya eğlendiler.