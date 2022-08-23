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O anlar kamerada! İşçilerin eğlencesi yürekleri hoplattı!

İstanbul Beylikdüzü'nde sıcaktan bunalan işçiler, hamağı kepçenin ucuna bağlayarak şantiye alanını lunaparka çevirdi. Kepçenin ucunda metrelerce yüksekte hızla dönmeye başlayan işçilerin, yürekleri ağızlara getiren eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı

23.08.2022 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: O anlar kamerada! İşçilerin eğlencesi yürekleri hoplattı!
O anlar kamerada! İşçilerin eğlencesi yürekleri hoplattı!
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DHA

İstanbul Beylikdüzü'nde, dün akşam saatlerinde Kavaklı Mahallesi'nde bulunan şantiyede insanı şoke eden bir olay yaşandı.

KEPÇENİN UCUNA HAMAK BAĞLADILAR

DHA'da yer alan habere göre sıcaktan bunalan işçiler, şantiyede yatmak için kullandıkları hamak ve kepçeyle eğlenmek için farklı bir yöntem buldu. İşçiler, kepçenin ucuna bağladıkları hamağa oturdu.

CANLARINI HİÇE SAYDILAR

Makinenin başına geçen operatör kepçeyi havalandırıp, hızla döndürmeye başladı. Metrelerce yükseklikte, hızla dönen kepçenin ucunda hamağa oturan işçiler, canlarını hiçe sayarak uzun süre eğlendi.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Yoldan geçen Halit Can Demirtaş da hamağa oturarak tehlikeli eğlenceye dahil oldu. Bu sırada şantiyedeki başka bir işçi, bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

"HERKESE TAVSİYE EDERİM"

Yoldan geçerken görüp, eğlenceye ortak olan Halit Can Demirtaş, "Ben yoldan geçiyordum. Bir baktım, ağabeyler kepçe ile eğleniyorlar. Ben de bunu kaçırmamam gerektiğini düşündüm.

Durdum hemen 'Ağabey ben de binebilir miyim?' dedim. Ben de binip, döndüm. Çok eğlenceliydi. Hiç korkmadım. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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