İşçi servisinin çarptığı işçi öldü

AA

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 45 ZC 6355 plakalı Hasan Y. (46) idaresindeki işçi servisi, üzüm bağına çalışmaya giden Azize Erbay'a (39) çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Erbay, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erbay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis şoförü gözaltına alındı.