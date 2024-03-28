İş yerinden tazminat almak için kaç yıl çalışmak gerekir? Kıdem Tazminatı almanın şartları nelerdir?

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Kıdem Tazminatı, ülkemizde birçok çalışanın merak ettiği konuların başında gelir. Bilindiği üzere bu tazminatın alınabilmesi için işverenin çalışma akdini sonlandırması bir koşul değil. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken diğer detaylar var. Çalışanların bu konuda her ne kadar kafası karışsa da Kıdem Tazminatı esasında basit bir işleyişe sahiptir. Detaylar için sayfayı kaydırın…

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem Tazminatı çalışanların iş hayatında geçirdikleri yıllar ve emeğin karşılığı olarak verilmesi gereken bir sosyal güvencedir. Bu tazminat türü, ayrıca yasal olarak da teminat altına alınmıştır. Çalıştığınız iş yerinden ayrıldığınızda ekonomik kayıp yaşayacağınız için bu tazminatı almak için hakkınızı aramalısınız.

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Geleceği planlamak bakımından büyük önem taşıyan Kıdem Tazminatı, işçi ve işveren arasında denge sağlamak adına yasal olarak düzenlenen bir tazminat türüdür. Ülkemizde Kıdem Tazminatı, İş Kanunu ile güvence altına alınmıştır ve bu kanında belirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanır ve çalışana ödenir.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Çalışan ve işveren arasındaki dengeyi sağlama amacıyla verilen Kıdem Tazminatı’nın belirlenmiş bazı şartları vardır. İş Kanunu’na göre bu tazminatı almaya hak kazanabilmek için 3 temel şart bulunur. 4857 sayılı İş Kanunu gereğince bu tazminatı almak isteyen kişinin “işçi” konumunda olması ilk şarttır. Ayrıca iş yerinde en az bir süreyle çalışmış olmak da aranan bir diğer şarttır. Ayrıca haklı fesih koşullarından birinin gerçekleşmiş olması şartı da aranır.

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE İŞÇİ OLMA ŞARTI 4857 sayılı İş Kanunu’na göre “işçi” olarak kabul edilmek için ortada sözlü veya yazılı bir iş sözleşmesinin olması şartı aranır. Ayrıca bir işverene ait iş yerinde çalışıyor olmak da aranan koşullardan biridir. Ancak bazı iş yerlerinde ve meslek kollarında çalışan kişiler “işçi” olarak kabul edilmediklerinden “Kıdem Tazminatı” alma hakkına sahip olmaz. REKLAM HANGİ MESLEK GRUBU KIDEM TAZMİNATI ALAMAZ? Aşağıdaki iş ve meslek grupları Kıdem Tazminatı alamaz; Çıraklar,

Deniz ve hava taşıma işinde çalışanlar,

Aile ekonomisi sınırlarında kalan tarım çalışanları,

Ev hizmetinde çalışanlar,

Sporcular,

Rehabilite edilenler,

Bir ailenin üyeleri ve 3. derece dahil olmak üzere diğer kısımları ile yapılan el sanatı işleri. TAZMİNAT için KAÇ YIL ÇALIŞMAK GEREKİR? Bu noktada birçok kişinin aklına “Kıdem tazminatı almak için kaç yıl çalışmak gerekir?” sorusu gelir. İş çıkışından sonra tazminat almak isteyen çalışanların sayısı azımsanmayacak derecede fazladır. Bir çalışanın Kıdem Tazminatı alabilmek için “En az 1 yıl süreyle çalışma koşulu” vardır. Kıdem Tazminatı’na hak kazanabilmek için ayrı işverenin iş yeri ya da iş yerlerinde minimum 1 yıl süreyle çalışmanız gerekir. Bir yıldan kısa sürede çalıştıktan sonra işten çıktığınızda kanunen tazminat alma hakkınız bulunmaz. REKLAM

HAKLI FESİH KOŞULU NEDİR? Kıdem Tazminatı almaya hak kazanabilmek için işveren ile aranızda yaptığını anlaşmanın feshini yapmalısınız. Ancak bu fesihin koşullara uygun biçimde sona erdirilmesi önemlidir. Bunlar ise kanunda net şekilde düzenlenmiştir. Bazı durumlarda kanunlarla düzenlenmemiş olsa da tarafların karşılıklı anlaşması hâlinde de tazminat alınabilir. Kanunla düzenlenen haklı fesih koşulları ise aşağıda sıralanmıştır; İş akdine konu olan işin yapılıyor olması ve işin niteliği ile çalışanın sağlığı için tehlikeli olan bir durumun oluşması haklı fesih koşulundan kabul edilir. Böyle bir durumla karşılaşan işçi anlaşmasını feshedebilir. Ancak bunun için çalışanın tam teşekküllü bir devlet hastanesinden bu konuyu kanıtlayan bir sağlık raporu alması beklenir.

Bir diğeri ise çalışanın maaşının mesai alacağından veya diğer alacağı miktarın ödenmemesi durumudur. Aynı şekilde maaşın sürekli olarak geç verilmesi de haklı fesih koşulları arasındadır. Böyle bir durum karşısında işçinin Kıdem Tazminatı alma hakkı doğar.

İşverenin çalışana karşı mobbing, tehdit, hakaret ve cinsel taciz gibi uygulamalarıyla işçinin iş akdini feshetme hakkı bulunur. Ayrıca bu kişi tazminat alma hakkına da sahip olur.

Çalışan, zorunlu askerlik görevini yapacağı gerekçesiyle sözleşmeyi feshetmek isterse yine tazminat almaya hak kazanır.

İş yerinin uzak bir yere taşınmasından sonra çalışanın mevcut pozisyonundan daha düşük bir yere alınması ya da çalışma saatlerinin olağan dışı biçimde değiştirilmesi gibi durumlar da haklı fesih durumlarıdır.

Çalışanın yasal emeklilik zamanının gelmesi de Kıdem Tazminatı hakkının çalışana doğrudan gelmesini sağlar. Kadın işçi, evlendiği tarihten başlamak üzere 1 yıl içinde sözleşmeyi feshederse tazminat alabilir.

İşçi, sendika yöneticisi olduğunda iş akdini askıya alarak veya feshederek Kıdem Tazminatı sahibi olabilir.

Çalışanın hayatını kaybetmesi durumunda da Kıdem Tazminatı talebi söz konusu olabilir. Haklı fesih nedenlerinden biri de parça başı iş yapan bir işçiye minimum ücret ödenmesi ve işten ayrılmasını sağlamak adına daha az iş sunulması gibi durumlardır. Bu durumda çalışanın iş sözleşmesini feshederek Kıdem Tazminatı alma hakkı oluşur. REKLAM

KIDEM TAZMİNATI ÖDEMELERİ NE ZAMAN ve NEREDEN YAPILIR? Kıdem Tazminatı ödemeleri çalışanın işten ayrıldığı tarihte ya da en geç bir ay içinde işveren tarafınca yapılan bir ödemedir. İşletmelerde ücret, prim ve ikramiye gibi ödemelerin tümü banka aracılığıyla yapılmalıdır ve bu durum zorunlu tutulmalıdır. Bu nedenle alınacak Kıdem Tazminatı’nın da banka hesabına yatırılması gerekir. KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? Çalışanların en fazla merak ettiği konuların başında Kıdem Tazminatı hesaplama gelir. Prim gün sayısı ve benzeri konuların tazminat hesaplama durumuna nasıl etki ettiğini merak eden birçok işçi vardır. Bu hesaplama yapılırken esasında brüt maaş ve işe giriş- çıkış saatleri hesaplanır. Ayrıca bu hesaplamaya yemek, yol, yakacak yardımı ve benzeri yan ödemeler de eklenir ve bu, “giydirilmiş brüt maaş” olarak hesaplanır. Ancak bunlar yapılırken daha önceden yapılmış yıllık kesintiler de göz önüne alınır.

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