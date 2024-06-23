İş yerinde ölü bulundu
Kayseri'de bir iş yerinde Ahmet Koçer'i hareketsiz halde bulan esnaf polise haber verdi
Kayseri'de Ahmet Koçer, iş yerinde ölü bulundu. Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Ahmet Koçer'i hareketsiz halde bulan esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Adrese gelen sağlık ekipleri Ahmet Koçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Koçer'in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.