İş Sanat’tan ücretsiz yaz atölyeleri

İş Sanat, yaz tatiline giren öğrenciler için İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde ücretsiz yaz atölyeleri düzenliyor

HABERTURK.COM

İş Sanat, yaz tatiline giren öğrencileri İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş grubundaki öğrencileri, her biri birbirinden renkli, geliştirici ve yaratıcı atölyeler ile ağırlıyor.

17 – 23 Haziran arasında gerçekleşecek ve tamamı ücretsiz olarak düzenlenen atölyelerin içerikleri, yaş grupları, kontenjan sayısı ile ilgili detaylı bilgi www.issanat.com.tr adresinden alınabilir.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL İKİ YENİ ATÖLYE

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik Afişte Cumhuriyet Var, Cumhuriyet Postası, Müze Hatıram, Dünyanın Parası Atölyesi atölyeleri düzenleniyor.

İş Sanat, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak açılan Yaşasın Cumhuriyet! Sergisi özelinde hazırlanan yeni atölyeleri ile yaz tatilinin gelişini kutluyor. Sergiye özel yepyeni iki atölyeden biri olan “Cumhuriyet Postası”, Yaşasın Cumhuriyet Sergisi kapsamında düzenlenen atölye, sergi turu ile başlıyor. Yeni bir devletin sosyal ve ekonomik gelişimine tanıklık eden öğrenciler, sergideki pul örneklerini inceliyor. Atölyeye katılacak öğrenciler, kartpostallarını keçeli boyalarla renklendirerek, dönem pullarının birer replikalarını tasarlıyor.

Afişte Cumhuriyet Var başlıklı bir diğer yeni atölyede ise Yaşasın Cumhuriyet Sergi turu gerçekleştirilirken, öğrenciler, sergide bulunan 'İstiyoruz' afişinden yola çıkarak kuru boyalarla kendi afişlerini tasarlıyor.

Atölyeler ücretsiz olup info@isbankmuze.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir.

İKTİSADİ BAĞIMSIZLIK MÜZESİ'NDE YARATICILIĞINIZI KEŞFEDECEĞİNİZ ATÖLYELER

Türkiye İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi farklı yaş gruplarına yönelik Yaşasın Cumhuriyet Atölyesi, Cumhuriyet Postası, Kilden Mühür atölyeleri ile öğrencileri misafir ediyor.

İstanbul’un ardından Ankara’da da ziyaretçilerini Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları Sergisi ile buluşturan İş Sanat, üç yeni atölye ile çocukların ufkunu genişletmeyi, tarihle iç içe geçen atmosferinde keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak.

Yaşasın Cumhuriyet atölyesinde sergiyi gezen çocuklar, Cumhuriyet kutlamalarına tanıklık ediyor, kendi kutlama tacını hazırlayarak atölyeden ayrılıyor. Cumhuriyet Postası atölyesinde ise, sergi turuyla başladıkları gezilerine Cumhuriyetin ilanı sonrası ülkenin kalkınması için atılan adımları keşfeden çocuklar, sergideki pul örneklerini inceleyip kendi kartpostallarını tasarlıyor. İş Sanat’ın yeni atölyelerinden Kilden Mühür'de ise, rehberli Yaşasın Cumhuriyet Sergi turunun ardından ülkenin kalkınması için atılan adımları inceleyip İktisat Kongresi’nde kullanılan mühürlerden ilhamla kendi mühür tasarımlarını hazırlıyor.

Müzeler, Pazartesi günü dışında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olup, atolye@issanat.com.tr adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilir.

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