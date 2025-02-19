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        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat’tan rengârenk bir program

        İş Sanat’tan rengârenk bir program

        İş Sanat, her yaştan sanatsevere birbirinden özel etkinlikler hazırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 09:13 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:13
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        İş Sanat'tan rengârenk bir program
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        Baharın coşkusuyla renklenen İş Sanat, her yaştan sanatseverleri birbirinden özel etkinliklerle buluşmaya davet ediyor.

        Oktay Akbal’ın evrensel insanlık hallerini gösteren hikâyelerinin seslendirileceği dinleti, Gaye Su Akyol’un İş Sanat’a özel hazırladığı “Endülüs’te Raks” konseri ve küçük kâşifleri antik dünyaya götüren “Pat Pat Patara” oyunu, mart ayının en keyifli sanat anlarına davet ediyor.

        Genç yeteneklerin sahne aldığı Parlayan Yıldızlar konserleri ise geleceğin yıldızlarını keşfetme fırsatı sunuyor.

        DİNLETİLER OKTAY AKBAL’IN HİKÂYELERİ İLE SÜRÜYOR

        İş Sanat’ın dinletileri baharı, Türk edebiyatında modern öykücülüğün öncülerinden Oktay Akbal’ın eserleriyle karşılıyor.

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        4 Mart Salı akşamı İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek “Berber Aynası” başlıklı dinletide Akbal’ın, insanın iç dünyasına, günlük yaşamın tekdüzeliği ve toplumsal değişimler karşısında bireyin psikolojisine odaklanan hikâyeleri yer alacak.

        “İpek Çorap Varsın Düşsün”, “Dünya Cümbüşü”, “Berber Aynası”, “Kadınla Erkek” ve “Hücrede Karmen” isimli hikâyeleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.

        Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinleti, bir radyo tiyatrosu dekorunda canlandırılacak. İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir ve hikâye dinletileri için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

        “PAT PAT PATARA” İLE GEÇMİŞİN GİZEMLERİNE YOLCULUK

        İş Sanat özel yapımı müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara” baharda da seyircisiyle buluşacak.

        Küçük sanatseverleri antik dünyada gizemli bir yolculuğa çıkaran oyun, Likya uygarlığının şehirlerinden Patara Antik Kenti’nde geçiyor.

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        Efe, Defne ve sınıf arkadaşları oyun boyunca arkeolog Aslı’nın sorduğu bilmecelerin cevabını bulmaya çalışırken tarihin derinliklerinden çıkıp gelen Likyalı Su ile tanışıyor.

        Oyuncuların sahneyi canlı orkestra ile paylaştığı oyun, 9 Mart Pazar günü İş Kuleleri Salonu’nda izlenebilir. Oyun, 4 yaş ve üzeri izleyicilere öneriliyor.

        GENÇ MÜZİSYENLERİN YILDIZI İŞ SANAT’TA PARLIYOR

        Kariyerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlenen İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor.

        10 Mart Pazartesi akşamı Nisan Aysever (viyolonsel) ve Deniz Acar (fagot) seyircinin karşısında olacak. Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten ücretsiz rezervasyon yapılabilir.

        GAYE SU AKYOL İLE “ENDÜLÜS’TE RAKS”

        İş Sanat’a özel hazırlanan yerli projeler 5 Mart Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu’nda Gaye Su Akyol’un Türk sanat müziği eserlerini seslendireceği , “Endülüs’te Raks” başlıklı konserle devam ediyor.

        Müzik direktörlüğünü kanun sanatçısı Serkan Halili’nin üstlendiği konser, Akyol’un geleneksel ve moderni iç içe geçiren özgün müzikal kimliğini dinleyicileriyle buluşturacak.

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        #İş Sanat
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