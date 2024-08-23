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        İş Sanat'tan özel çocuk atölyeleri

        İş Sanat, Türkiye İş Bankası'nın 100. kuruluş yıldönümünün ve Zafer Bayramımızın peş peşe kutladığı döneme özel olarak Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde çocuklara özel eğlenceli ve ücretsiz tematik atölyeler düzenliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 00:06 Güncelleme: 23.08.2024 - 00:06
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        İş Sanat'tan özel çocuk atölyeleri
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        Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 26 Ağustos 1924’te kurulan Türkiye İş Bankası, 100. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. İş Sanat, hem İş Bankası’nın 100. yılının hem de Zafer Bayramımızın peş peşe kutlanması vesilesiyle, Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde çocuklara özel tematik atölyeler düzenliyor.

        26-30 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak gezilecek olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde çocukları birbirinden öğretici aynı zamanda da eğlenceli, farklı yaş grupları için hazırlanan ücretsiz atölyeler bekliyor. Minik sanatseverler, Müze’nin yanı sıra İş Bankası’nın zengin sanat eserleri koleksiyonuyla tanışacak, sanatçıların eserlerini gözlemleyecek ve bu eserlerden ilhamla kendi tasarımlarını ortaya koyacak.

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        Türkiye İş Bankası’nın 100. Yılı’na Özel Atölyeler

        TİK TAK… TİK TAK…

        25 Ağustos Pazar, 13.00

        Yaş grubu: 7-12 yaş

        Neleri biriktiririz? Para, pul, kartpostal…. Peki, zamanı, anıları ya da hatıralarımızı biriktirmek mümkün mü? Atölyede, önce İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü kapsamında, ressam Edip Hakkı Köseoğlu’nun “Kumbaralı Çocuk” eserinden yola çıkarak çocukların tasarruf alışkanlığı kazanması amacıyla 1928 yılında dağıtılmaya başlanan İş Bankası’nın ikonik kumbarası üzerine sohbet edeceğiz. Ardından, çocuklarla duygularımıza odaklanacağız. Atölyenin üretim aşamasında ise çocuklar, kendileri için önemli anılarını boyama ve kolaj gibi farklı tekniklerle görselleştirecekler ve kumbara formundaki kendi duvar saatlerini tasarlayacaklar.

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        ZAMANDA YOLCULUK

        28 Ağustos Çarşamba, 11.00

        Yaş grubu: 6-9 yaş

        İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü kapsamındaki bu atölyede çocuklarla “İstanbul’un Resmi” sergisinden seçili eserleri birlikte inceleyeceğiz ve geçtiğimiz yüz yıl içerisinde hem müze binasının hem de Beyoğlu’nun nasıl değiştiğini keşfedeceğiz. Ardından çocuklar, 100 yıl sonra müze ve Beyoğlu’nun nasıl görüneceğini hayal edecek; kesme, katlama, yapıştırma teknikleri ile 2124 yılına gönderilmek üzere kendi yaratıcı pop-up kartpostallarını üretecekler.

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        ATAMIZA RENKLİ MEKTUPLAR

        30 Ağustos Cuma, 11.00 ve 15.00

        Yaş grubu: 7-12 yaş

        30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde birlikte kutluyoruz. Bu atölyede çocuklar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemini konuşacak, sergiyi gezecek ve Atamıza rengârenk mektuplar hazırlayacağız.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin çocuk atölyeleri hakkında bilgi almak ve atölyelere ücretsiz kayıt yaptırmak için rhm.atolye@issanat.com.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

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        #Türkiye İş Bankası
        #İş Sanat
        #çocuk
        #atölye
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
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