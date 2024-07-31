İş Sanat'tan çocuklar için eğlenceli atölyeler

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Yaz tatilinde çocukları sanat, yaratıcılık ve eğlence ile buluşturan İş Sanat, ağustos ayı için İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde birbirinden keyifli atölyeler planladı. Farklı yaş gruplarına özel olarak hazırlanan bu ücretsiz atölyelerde minik sanatseverler, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası’nın müzeleri ve koleksiyonlarıyla tanışacak, sanatçıların eserlerini gözlemleyecek ve bu eserlerden ilhamla kendi tasarımlarını ortaya koyacak.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Atölyeleri

KARTPOSTALLARDA SAKLI İSTANBUL HATIRALARI 8 ve 29 Ağustos Perşembe, 14.00 Yaş grubu: 7-12 yaş REKLAM Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “İstanbul’un Resmi” sergisinde önce keyifli bir İstanbul turuna çıkacak olan çocuklar, İstanbul’un simge yapılarını tanıyacak ve şehre özgü pek çok unsuru keşfedecek. Çocuklar bu sergiden ilhamla İstanbul anılarını kartpostallara işleyerek sevdikleri birine göndermek üzere, eski bir haberleşmek aracı olan kendi kartpostallarını tasarlayacak.

ZÜHTÜ MÜRİDOĞLU’NDAN İLHAMLA YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ 10 ve 24 Ağustos Cumartesi, 13.00 Yaş grubu: 9-12 yaş Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen heykelleri inceleyerek atölyeye başlayacak olan çocuklar, sanatçıları tanıyacak ve kullandıkları teknikler hakkında fikir sahibi olacaklar. Sergi turunun ardından çocuklar, heykeltıraş Zühtü Müridoğlu’ndan ilham alarak alüminyum folyolar ve tellerle kendi heykellerini üretecekler. BENİM KUMBARAM

13 ve 27 Ağustos Salı, 14.00 Yaş grubu: 6-9 yaş Bu atölyede, Edip Hakkı Köseoğlu’nun Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen “Kumbaralı Çocuk” eserinden yola çıkarak, çocukların tasarruf alışkanlığı kazanması amacıyla 1928 yılında dağıtılmaya başlanan İş Bankası’nın ikonik kumbarasını konuşacağız. Tasarruf, birikim, emek ve zaman gibi kavramlara odaklanan atölyede çocuklar, müzede sergilenen eserlerden ilham alarak kendi kumbaralarını tasarlayacaklar. REKLAM GEÇMİŞTEN GELEN MİSAFİR

14 ve 21 Ağustos Çarşamba, 14.00 Yaş grubu: 6-9 yaş Çocuklar bu atölyede resimlerin arka planına odaklanarak sanatçıların resimlerinde yarattıkları mekânları keşfedecek. Ziya Keseroğlu’nun “Enteriyör” isimli eserinden İbrahim Çallı’nın “Gül Koklayan Kadın” tablosuna; Eşref Üren’in iç mekân resimlerinden Osman Hamdi Bey’in kendine özgü tekniklerle oluşturduğu eşsiz tablolarına, pek çok eserdeki mekânlar detaylıca incelenecek. Sergi turunun ardından çocuklar hayallerindeki mekânları tasvir ederek Osman Hamdi Bey’i kendi resimlerine davet edecek.

BİR KEDİ OLSAM 15 Ağustos Perşembe, 11.00 Yaş grubu: 3-5 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Müzenin kalıcı sergisinin “Hayvanlar Âlemi” bölümünde başlayacak olan bu atölyede çocuklar ve ailelerle, tablolarda yer alan hayvan figürleri ile hayvan heykellerini inceleyecek. Ardından çocuklar, kendilerine eşlik eden yetişkinlerin yardımıyla, sanatçılar Orhan Peker, Şemsettin Arel ve Melahat Üren’in eserlerindeki patili dostlarımızı farklı malzemeler kullanarak üç boyutlu renkli birer arkadaşa dönüştürecek.

REKLAM BALOYA DAVET 22 Ağustos Perşembe, 11.00 Yaş grubu: 3-5 yaş (bir yetişkin eşliğinde) İş Bankası minik sanatseverleri 100. kuruluş yıldönümü balosuna davet ediyor! Müzedeki seçili figüratif eserlerin incelenmesiyle başlayacak bu atölyede geçmişte giyilen kıyafetler ile bugün giydiğimiz kıyafetler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar üzerine konuşacağız. Ardından, çocuklar, ressam Melahat Üren’in “Balo” isimli eserinden ilhamla karton, keçe, tüy ve ip gibi farklı malzemeler kullanarak hayallerindeki balo kıyafetlerini tasarlayacaklar.

TİK TAK… TİK TAK… 25 Ağustos Pazar, 13.00 Yaş grubu: 7-12 yaş Neleri biriktiririz? Para, pul, kartpostal…. Peki, zamanı, anıları ya da hatıralarımızı biriktirmek mümkün mü? Atölyede, önce İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü kapsamında, ressam Edip Hakkı Köseoğlu’nun “Kumbaralı Çocuk” eserinden yola çıkarak çocukların tasarruf alışkanlığı kazanması amacıyla 1928 yılında dağıtılmaya başlanan İş Bankası’nın ikonik kumbarası üzerine sohbet edeceğiz. Ardından, çocuklarla duygularımıza odaklanacağız. Atölyenin üretim aşamasında ise çocuklar, kendileri için önemli anılarını boyama ve kolaj gibi farklı tekniklerle görselleştirecekler ve kumbara formundaki kendi duvar saatlerini tasarlayacaklar.

REKLAM ZAMANDA YOLCULUK 28 Ağustos Çarşamba, 11.00 Yaş grubu: 6-9 yaş İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü kapsamındaki bu atölyede çocuklarla “İstanbul’un Resmi” sergisinden seçili eserleri birlikte inceleyeceğiz ve geçtiğimiz yüz yıl içerisinde hem müze binasının hem de Beyoğlu’nun nasıl değiştiğini keşfedeceğiz. Ardından çocuklar, yüz yıl sonra müze ve Beyoğlu’nun nasıl görüneceğini hayal edecek; kesme, katlama, yapıştırma teknikleri ile 2124 yılına gönderilmek üzere kendi yaratıcı pop-up kartpostallarını üretecekler.

ATAMIZA RENKLİ MEKTUPLAR 30 Ağustos Cuma, 11.00 ve 15.00 Yaş grubu: 7-12 yaş 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde birlikte kutluyoruz. Bu atölyede çocuklar ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemini konuşacak, sergiyi gezecek ve Atamıza rengârenk mektuplar hazırlayacağız.. İktisadi Bağımsızlık Müzesi Atölyeleri RENGARENK VİTRAYLAR 4 Ağustos Pazar, 11.00 / Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

18 Ağustos Pazar, 11.00 / Yaş grubu: 8-10 yaş Çocuklar bu atölyede İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin oval biçimde tasarlanan ana holünün üstünde yer alan, İtalyan sanatçılar Salvatore Corvaya ve Carlo Bazzi’nin imzasını taşıyan, mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes tasvirinin bulunduğu vitray başta olmak üzere vitray eserleri yakından tanıyacak, yapım aşamaları deneyimleyecek ve kendi vitray tasarımlarını birlikte oluşturacaklar. KIPIR KIPIR KUKLALAR 10 Ağustos Cumartesi, 11.00 / Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

24 Ağustos Cumartesi, 11.00 / Yaş grubu: 8-10 yaş İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin en eğlenceli figürü, 1930’lu yıllarda üretilen sergi maskotu Sigorta Adam’a odaklanan bu atölyede çocuklar, Sigorta Adam ve onun koruyan kalkanı hakkında hikâyeler üretecek ve kendi kıpır kıpır hareketli kuklalarını tasarlayacaklar. İş Sanat Atölyeleri – Ağustos Takvimi Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Atölyeleri 8 Ağustos Perşembe, 14.00: Kartpostallarda Saklı İstanbul Hatıraları

10 Ağustos Cumartesi, 13.00: Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi

13 Ağustos Salı, 14.00: Benim Kumbaram

14 Ağustos Çarşamba, 14.00: Geçmişten Gelen Misafir

15 Ağustos Perşembe, 11.00: Bir Kedi Olsam (bir yetişkin eşliğinde)

21 Ağustos Çarşamba, 14.00: Geçmişten Gelen Misafir

22 Ağustos Perşembe, 11.00: Baloya Davet (bir yetişkin eşliğinde)

24 Ağustos Cumartesi, 13.00: Zühtü Müridoğlu’ndan İlhamla Yaratıcı Heykel Atölyesi

25 Ağustos Pazar, 13.00: Tik Tak… Tik Tak…

27 Ağustos Salı, 14.00: Benim Kumbaram

28 Ağustos Çarşamba, 11.00: Zamanda Yolculuk

29 Ağustos Perşembe, 14.00: Kartpostallarda Saklı İstanbul Hatıraları

30 Ağustos Cuma, 11.00 ve 15.00: Atamıza Renkli Mektuplar İktisadi Bağımsızlık Müzesi Atölyeleri

REKLAM 4 Ağustos Pazar, 11.00: Rengarenk Vitraylar (bir yetişkin eşliğinde)

10 Ağustos Cumartesi, 11.00: Kıpır Kıpır Kuklalar (bir yetişkin eşliğinde)

18 Ağustos Pazar, 11.00: Rengarenk Vitraylar

24 Ağustos Cumartesi, 11.00: Kıpır Kıpır Kuklalar Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde düzenlenecek atölyeler hakkında bilgi almak ve atölyelere ücretsiz kayıt yaptırmak için rhm.atolye@issanat.com.tr (İstanbul) ve ibm.atolye@issanat.com.tr (Ankara) adresleri ile iletişime geçebilirsiniz. Müzelerin Ziyaret Saatleri Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (Beyoğlu, İstanbul):

Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 10.00-19.00 / Cumartesi, Pazar 12.00-19.00 İktisadi Bağımsızlık Müzesi (Ulus, Ankara): Salı-Pazar 10.00-18.00