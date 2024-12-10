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        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat atölyelerinde bu ay “Müzede Masal” var

        İş Sanat atölyelerinde bu ay “Müzede Masal” var

        İş Sanat'ın minik sanatseverler için Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ve Ankara Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde düzenlediği çocuk atölyeleri devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 12:32 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:32
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        İş Sanat atölyelerinde bu ay "Müzede Masal" var
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        İş Sanat’ın minik sanatseverler için Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde düzenlediği birbirinden eğlenceli ve yaratıcı içeriklere sahip ücretsiz çocuk atölyeleri bu ay da sürüyor.

        Ülkemizin zengin kültürel ve doğal mirasıyla, önemli sanatçılarımız ve eserleriyle tanışacak olan çocuklar, hayal güçlerinden ilham alarak yeni yıl ruhunu yansıtan tasarımlar ortaya koyacaklar.

        İş Sanat’ın aralık ayındaki çocuk programlarını issanat.com.tr adresinde inceleyebilirsiniz.

        Ücretsiz çocuk atölyeleri hakkında bilgi almak ve atölyelere kayıt yaptırmak için rhm.atolye@issanat.com.tr (Beyoğlu) ve ibm.atolye@issanat.com.tr (Ankara) ile iletişime geçebilirsiniz.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Ücretsiz Çocuk Atölyeleri (Beyoğlu-İstanbul)

        Bilgi ve kayıt için: rhm.atolye@issanat.com.tr

        SANAT DOLU MUTLU YILLAR

        14 Aralık Cumartesi, 12.30

        Yaş grubu: 3-5 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Bu eğlenceli atölyeye, RHM’nin yeni süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”de yer alan natürmort resimler ilham veriyor. Natürmortlarda karşılarına çıkan meyve, sebze ve çiçekleri hem görme hem de koku duyularıyla keşfedecek olan minik sanatseverler, sergiden seçili bir eseri kendi hayal güçleriyle yeniden yorumlayacak ve yeni yıl ruhunu yansıtan natürmort temalı bir yılbaşı kapı süsü tasarlayacak.

        HAYVANLAR ÂLEMİ: KOLAJLA HİKÂYE ATÖLYESİ

        28 Aralık Cumartesi, 12.00

        Yaş grubu: 5-9 yaş

        Müzenin “Hayvanlar Alemi” başlıklı tematik odasından ilham alan bu atölyede sanatçıların resimledikleri veya hayatlarında önemli bir yeri olduğu bilinen hayvanlarla hikayelerini ve anılarını öğrenecek olan çocuklar, atölye alanında bu hayvanların dekupe kesimlerini kolaj, boyama ve metin aracılığıyla bir araya getirip birbirleriyle ilişkilendirecek.

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        FIRÇALAR GEZİYOR, İMGELER KONUŞUYOR: GÖRSEL OKUMA ATÖLYESİ

        29 Aralık Pazar, 12.00

        Yaş grubu: 8-10 yaş

        Seçilen bir resmin görsel okumasının çocuklarla sohbet ederek yapılacağı bu atölyede jest, mimik, ses ve titreşimle çeşitli ifade yolları aranacak. İmge tiyatrosu tekniği ile görselin hikâyesinin doğaçlanacağı çalışmada çocuklar oyun, drama teknikleri, nesne temelli düşünme, görsel okuma ve yaratıcı düşünme tekniklerini kullanacak.

        ***

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi Ücretsiz Çocuk Atölyeleri (Ulus-Ankara)

        Bilgi ve kayıt için: ibm.atolye@issanat.com.tr

        MÜZEDE MASAL: DENİZ ÇAYIRLARINDA YAŞAYAN ÇEVRECİ FOK

        14 Aralık Cumartesi, 13.00

        Yaş grubu: 4-6 yaş

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisinde bir geziyle başlayacak atölyede çocuklar çevreyi korumanın önemini öğrenirken, deniz çayırlarında yaşayan çevreci bir fokun masalını dinleyecekler.

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        ZEUGMA’NIN İLHAM PERİLERİ

        21 Aralık Cumartesi, 13.00

        Yaş grubu: 8-10 yaş

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisindeki antik kentler ve arkeolojik kazılar bölümüne odaklanan bu atölyede çocuklar Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden Zeugma’yı ve mozaiklerini keşfedecek. Mozaiklerin ünlü ilham perileri “müz”lerle tanışarak kendi mozaiklerini tasarlayacaklar.

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        #Müzede Masal
        #İş Sanat
        #haberler
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