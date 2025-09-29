İş Sanat Anadolu Sergileri Aşina Yüzler ile Antakya’daydı

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yapılan seçkilerin Anadolu’daki sanatseverler ile buluştuğu Anadolu Sergileri’nin son durağı, 27-28 Eylül tarihlerinde Antakya oldu.

“Aşina Yüzler” başlıklı seçkide, öncü sanatçılarımızdan Feyhaman Duran’ın eşini resmettiği Güzin Duran Portresi, Edip Hakkı Köseoğlu’nun tasarruf ve modernleşme düşüncesini simgeleyen Kumbaralı Çocuk tablosu, Nuri İyem’in Anadolu kadınının emeğini ve dayanışmasını işlediği Kardeşler eseri, Belkıs Mustafa’nın yaşlılığın yüzlerde bıraktığı izlere odaklanan Erkek Portresi, Adnan Çoker’in soyut yaklaşımlı Otoportre’si, Ergin İnan’ın içsel dünyaya yaratıcı bir pencere açan Damlalı Portre’si, Semiha Berksoy’un dramatik bir anlatımla kızını resmettiği Zeliha Berksoy Portresi, Hakkı Anlı’nın hayat verdiği Sait Faik Portresi ve Ayhan Dürrüoğlu’nun gösterişli bir kadını resmettiği Portre isimli eseri yer aldı.

Bireylerin dış görünüşüyle birlikte karakterini, ruh hâlini ve yaşadığı zamanı da yansıtan bu güçlü portreler aracılığıyla bugünü, tanıdık bakışlar ve ortak duygularla buluşturan sergide sanat tarihçisi Doç. Dr. Fırat Arapoğlu, sanatçılar ve eserleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Çok sayıda sanatseverin ilgi gösterdiği sergide çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturan Anadolu Sergileri'nin bir sonraki etkinliği, 11-12 Ekim tarihlerinde Türkiye İş Bankası Midyat Şubesi'nde düzenlenecek.