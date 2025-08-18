Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat Anadolu Sergileri Kocatepe’de

        İş Sanat Anadolu Sergileri Kocatepe’de

        Büyük Taarruz'un 103. yıldönümünde Türkiye İş Bankası'nın Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki Atatürk portreleri ve Büyük Zaferimizi betimleyen eserler sergilenecek

        Giriş: 18.08.2025 - 14:04 Güncelleme: 18.08.2025 - 14:04
        İş Sanat Anadolu Sergileri Kocatepe'de
        İş Sanat, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan yaptığı özel seçkileri Anadolu’daki sanatseverlerle paylaşmayı sürdürüyor. Anadolu Sergileri’nin yeni seçkisi Büyük Zafer, 23-24 Ağustos tarihlerinde İş Bankası Kocatepe Şubesi’nde sergilenecek.

        26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe’den başlayan ve Mustafa Kemal Paşa’nın başkumandanlığında kazanılan Büyük Taarruz’un 103. yıldönümü nedeniyle Kocatepe Şubesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak “Büyük Zafer” seçkisinde, Türkiye İş Bankası'nın Sanat Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan Atatürk portrelerine, Büyük Zafer’i betimleyen eserler eşlik edecek.

        Sanat tarihimizin ve 1914 Kuşağı’nın güçlü portre ustalarından Feyhaman Duran’ın yanı sıra, puslu ve mistik etkili peyzajlarıyla tanınan Ayetullah Sümer; özellikle Atatürk portreleriyle öne çıkan Nusret Karaca ve Rahmi Pehlivanlı, Kurtuluş Savaşı’nda Ahır Dağı Taarruzu’nu betimleyen Ziya Duru ile günümüzün etkili heykeltıraşlarından Mehmet Aksoy’un eserleri sergide yer alacak.

        ORTAK KÜLTÜREL MİRASIMIZ ANADOLU'DA

        Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor. İş Bankası şubelerini geçici sanat mekânlarına dönüştüren Anadolu Sergileri’nin özenle hazırlanan seçkileri, çocuk atölyeleri ve uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla desteklenerek kapsayıcı bir sanat deneyimi yaratıyor.

        Anadolu Sergileri’nin ilk durağı, İbrahim Çallı’nın eserlerinin sergilendiği Denizli’nin Çal ilçesi oldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Turan Erol ve Yalçın Gökçebağ’ın resimlerinden oluşan Hocalar ve Öğrenciler seçkisi Muğla’nın Milas ilçesinde sergilendi. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki deniz peyzajlarından derlenen Mavinin İzinde başlıklı seçki ise Gelibolu’da sanatseverlerle buluştu.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olan ve sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.

