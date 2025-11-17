İş Kültür Okur Buluşmaları’nda Cumhuriyet ve müzik konuşulacak

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın ses getiren yazarları ve çevirmenleri ile buluşma fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları’nın yeni etkinliği, 27 Kasım Perşembe 19.00’da düzenleniyor. İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak gerçekleşecek bu buluşmanın konuğu, Cumhuriyet ve Müzik kitabının yazarı, akademisyen ve etnomüzikolog Melih Duygulu olacak.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları editörlerinden Kansu Şarman’ın moderatörlüğündeki sohbette, Cumhuriyet’in kültür politikalarını geniş bir perspektiften ele alan ve yüz yıllık müzik serüvenini demokrasi, çoğulculuk, çok kültürlülük gibi temel kavramlar üzerinden inceleyen eser konuşulacak.

Cumhuriyet ve Müzik, yüz yıllık bir süreçteki müzik ve sanat akımlarını, türleri, kurumları, müzik sektörünü ve zamanına damga vuran sanatçıların çalışmalarını inceliyor ve toplumsal sonuçlarını ortaya koyuyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle çıkan kitap, müzik üzerinden gelenekçiler ile modernlerin mücadelesinin toplumsal farklılıkları nasıl belirginleştirdiğini belge ve tanıklıklarla aktarıyor.

Melih Duygulu, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın Temel Bilimler Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. Lisansüstü eğitimini de aynı üniversitede tamamladı. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yerel müzikler üzerine araştırmalar yaptı ve bu alan araştırmalarının sonucunda dört bine yakın halk ezgisi, 150 kadar yerel çalgı ve çeşitli etnografik ürün derledi. 1997-2016 yılları arasında 32 adet CD/kitap hazırlayıp yayımladı. 1994 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2004-2018 yılları arasında aynı kurumda Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmaktadır. Her ay ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Programlar hakkında bilgi sahibi olmak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.