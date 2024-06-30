İş insanı Kocadon çocuk istismarından tutuklandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bodrumlu İş insanı Ömer Deniz Kocadon, 13 yaşındaki bir çocuğun ifadesi üzerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle utuklandı.

Mahkeme kayıtlarına göre olay 29 Haziran günü yaşandı. Şikayet üzerine Ömer Deniz Kocadon hakkında önce Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ardından Ömer Deniz Kocadon'un savcılıkta ifadesi alındı. Kocadon ifadesinin ardından da, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheli Ömer Deniz Kocadon hakimlikte verdiği ifadede, 13 yaşındaki mağdurun kızının arkadaşı olduğunu belirtti. 29 Haziran günü Bodrum'da bir mekanda alkol aldıktan sonra kızı ve arkadaşıyla eve gittiklerini söyledi.

KOCADON SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kocadon hakime verdiği ifadesinde "Kızımın arkadaşı o gece bizde kaldı. Sabah uyandığımda evde yoktu. Daha sonrasında kendisine cinsel istismarda bulunduğumu söyleyip hakkımda şikayetçi olmuş. İddia edildiği gibi mağdurla ilişki kurmadım" dedi.

Ömer Deniz Kocadon'un avukatlarından Veli Demircan ise, müvekkilinin cinsel istismar suçunu işlediğine dair somut delil bulunmadığını söyleyerek tutuksuz yargılanmasını talep etti.