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İş hanı önündeki cinayette katil zanlısı yakalandı!

İstanbul’da bir iş hanından dışarı çıkma konusunda tartışma yaşadığı Barış Yandım’ı yol ortasında vurup öldüren ve polis ekipleri tarafından aranan şüpheli Özcan A. cinayet ekiplerince yakalandı. Cinayet anının görüntüleri dosyaya girdi. Şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi

Giriş: 12.04.2023 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul’da iş hanı önündeki cinayette katil zanlısı yakalandı! - Güncel haberler
İş hanı önündeki cinayette katil zanlısı yakalandı!
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Olay Fatih’te 1 Nisan gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Fatih’te bir handa bekçilik yapan O.B. hanı kapatacağı sırada içeride bulunan iki kişi dışarı çıkmamakta direnince bekçi arkadaşını arayıp yardım istedi.

Bunun üzerine arkadaşları Özcan A. ve Emrah B. hana geldi. Han içinden çıkmakta direnen Barış Yandım ve arkadaşıyla gelenler arasında çıkan kavgada Özcan A. belinden çıkardığı silahla Barış Yandım’a ateş etti. Hastaneye kaldırılan Yandım hayatını kaybetti.

Barış Yandım
Barış Yandım

OLAY ANI KAMERADA

O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Özcan A.’nın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan çalışmada olay anına ait güvenlik kamera kayıtları elde edildi. Olay yerinde 4 adet boş kovan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca buldu.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda şüpheli Özcan A.’nın Zeytinburnu’nda bir adreste olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli adliyeye gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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