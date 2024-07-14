İş dünyasından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajları

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Açıklamada, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde, bu uğurda canlarını feda eden askerler, polisler ve tüm yurttaşların saygı ve minnetle anıldığı, yaralanan vatandaşlara sağlıklı bir ömür dilendiği ifade edildi.

Bu birlik ve beraberlik ruhunun Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağının en büyük göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ancak 15 Temmuz'un yıl dönümünde yalnızca geçmişi anmakla kalmamalı, aynı zamanda geleceğe de odaklanmalıyız. Çünkü demokratikleştirme sürecinde yaşadığımız savrulma ve kırılmalar, sosyal adaletten ekonomiye kadar pek çok alanda istikrarsızlığa ve sorunlarımızın derinleşmesine yol açıyor. Sosyal adaleti zedeleyen istikrarsızlık aynı zamanda eğitim, inovasyon, katma değerli üretim, rekabetçilik ve benzeri sorunların çözümünü de zorlaştırıyor."

REKLAM "MİLLETİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZ" İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de Türk milletinin özgürlüğü ve bütünlüğü için demokrasinin vazgeçilmez olduğunu belirtti. Pelister, şunları kaydetti: "Demokrasimizi korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedefiyle büyüyen ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlayan, kimya harici 27 sektöre de ham madde ya da yarı mamul vererek diğer sektörleri de besleyen, ihracatın itici gücü kimya sektörü olarak Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında yeni rekorlar kırmak için güçlü adımlarla ilerliyoruz."

İhracatta sürdürülebilirliğin tesisi ve rekabet gücünün artmasının yanı sıra yeşil ve dijital kimya sanayinin dönüşümünü sağlamak amacıyla Kimya Teknoloji Merkezi'ni bu yıl faaliyete geçirmek üzere hazırlıklarını tamamladıklarını bildiren Pelister, "Bununla birlikte 'Kimya Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı' raporumuzu yayınladık, firmalarımıza yol gösterici olacaktır. Ayrıca devletimizin katkıları ile Türkiye Kimya Ajansı'nın kurulmasının sektörümüzü dünyada bir üst noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Ülkemizin geleceği için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte çok daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

REKLAM "15 TEMMUZ GECESİ TÜM VATANDAŞLAR MİLLETİN ZAFERİNİ İLAN ETMİŞLERDİR" İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da başlatılmak istenen kalkışmanın ilk andan itibaren sokağa dökülen, hayatı pahasına darbecilere geçit vermeyen aziz milletin kahraman direnişi sayesinde sabah güneşin doğuşuyla akamete uğratıldığını anımsattı. Kıran, "O gece Türk halkı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demokrasiyi canı pahasına savunmuştur. 15 Temmuz gecesi tüm vatandaşlar destansı bir direniş göstererek yekvücut olup hain girişimin karşısında durmuşlar ve milletin zaferini ilan etmişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, şöyle devam etti: "15 Temmuz'da ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, demokrasimizi hedef alan, aynı zamanda ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan kanlı darbe girişimi, bir ibret vesikası olarak tarihimizdeki yerini almıştır ve hiçbir zaman unutulmayacak, ilelebet hatırlanacaktır. Türk iş dünyasının temsilcileri olarak hürriyetimize, demokrasimize, ülkemizin geleceğine aynı 15 Temmuz'daki kararlılığımızla sahip çıkmaya devam ederken, hiçbir zaman yılgınlığa ve umutsuzluğa kapılmadan, ülkemizin potansiyeline olan inancımızla, yeni Türkiye Yüzyılı(nda daha güçlü, daha müreffeh, daha huzurlu bir ülke için birlik beraberlik içinde tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde, demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yüce Rabb'im, milletimize bir daha böyle ihanetler ve acılar yaşatmasın."

"TÜRK MİLLETİ TÜM DÜNYAYA DEMOKRASİYİ SAVUNMA İRADESİNİ GÖSTERDİ" Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu da Türk milletinin tüm dünyaya demokrasiyi savunma iradesini gösterdiğini belirterek, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesinin daima payidar kalacağına vurgu yaptı. Küçükoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü şiar edinen milletimiz, 8 yıl önce tüm dünyaya demokrasiyi savunma iradesini gösterdi. Ülkemizi ve demokrasimizi korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Birlik ve beraberlik içinde oldukça aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Ülkemizin aydınlık yarınlarını kurmak için bir olmak, kararlı ve azimli çalışmak, şehitlerimize ve tarihimize borcumuzdur. Milletçe birbirimize kenetlenerek muasır medeniyetler seviyesine çıkacağımıza inancımız tamdır. Uygarlık yolunda irfanla yürüyecek, daha çağdaş ve güçlü Türkiye'yi yaratacağız."