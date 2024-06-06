İş Bankası'ndan ticari müşterilerine 'Tek Limit'

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Türkiye İş Bankası Tek Limit ile hem gerçek kişi tacir hem de tüzel müşterilerine tek bir ticari kredi limiti tanımlayarak ihtiyaçları olan ticari kredi kartı, taksitli ek hesap, işletme kredileri gibi farklı kredi türlerinde kullanım yapabilme imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre ihtiyaç anında kullanıma hazır limit olması ticari müşterilerin kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamasına yardımcı oluyor. Tek Limit’e İş Bankası şubelerinden başvurulabiliyor.

"ÖNEMLİ BİR ESNEKLİK SAĞLIYOR"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, ticari hayatın yoğun temposu içerisinde KOBİ’lerin ve işletmelerin finansal enstrümanlara hızlı erişimi ve gerek duydukları zaman finansman olanaklarından yararlanabilmesinin önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

“KOBİ ve işletmeler, ticari hayat döngüsünde, farklı finansman çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Her bir finansman çözümüne ayrı ayrı başvurmak yerine tanımlı tek bir ticari kredi limiti üzerinden ihtiyacın belirlenerek limitin istenilen kredi türünde kullanılması, KOBİ ve işletmelere önemli bir esneklik sağlıyor. Ayrıca her zaman kullanıma hazır bir ticari kredi limiti olduğunu bilmek, müşterilerimize ticarette atacakları adımlar için güç veriyor. “Geleceğin Bankası” vizyonumuz doğrultusunda tüm müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum olmanın ötesinde; onların hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler sunan ürün ve hizmetlerle yanlarında olmaya devam edeceğiz.”