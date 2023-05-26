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İş Bankası'ndan sosyal medyadaki iddialara yanıt

Türkiye İş Bankası, banka hakkında sosyal medyada çıkan iddialara yönelik olarak, "Dün akşam saatlerinde sosyal medya platformlarında gündeme gelen, müşterilerimize ait kişisel bilgilerin ve verilerin bir siyasi parti ile paylaşıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" açıklamasında bulundu

Giriş: 26.05.2023 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL
İş Bankası'ndan sosyal medyadaki iddialara yanıt
HABERTURK.COM

Türkiye İş Bankası, banka hakkında sosyal medyada çıkan iddialara yönelik bir açıklamada bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde sosyal medya platformlarında gündeme gelen, müşterilerimize ait kişisel bilgilerin ve verilerin bir siyasi parti ile paylaşıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" denildi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, tüm bankacılık faaliyetlerinin başta Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yönetmelikleri çerçevesinde yürütüldüğü, bankanın müşterilerinin tüm bilgi ve verilerinin gizliliğini, güvenliğini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun şekilde sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Bunun yanı sıra bütün süreçlerimiz, hem iç denetim mekanizmalarımız hem de bağımsız denetim kuruluşları tarafından incelenmekte, takip edilmektedir.
Bu nedenle gerçek dışı iddialara hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiğini önemle kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

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