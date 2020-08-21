Iron Man 3 filminin konusu ne? Iron Man 3 oyuncuları kimler? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Iron Man 3 filminin yönetmenliğini Shane Black yapmıştır. İlk gösterimi 3 Mayıs 2013 tarihinde yapıldı. Iron Man 3 ile ilgili detaylar haberimizde...

IRON MAN 3 OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rolü Robert Downey Jr. Tony Stark / Iron Man Gwyneth Paltrow Pepper Potts Rebecca Hall Maya Hansen Guy Pearce Aldrich Killian Ben Kingsley The Mandarin Paul Bettany Jarvis (seslendirme) Don Cheadle James Rhodes / War Machine Jon Favreau Happy Hogan William Sadler President Ellis

IRON MAN 3 FİLMİNİN KONUSU

Tony Stark, sakat bırakan yaralanmaları iyileştirmek için tasarlanan bir deneysel canlandırıcı tedavisi olan Extremis'in mucidi, bilim insanı Maya Hansen'in olduğu 1999'daki bir Yeni Yıl partisini hatırlar. Sakat bilim insanı Aldrich Killian onlara şirketi Advanced Idea Mechanics'de bir yer önerir, fakat Stark, Killian'ı aşağılayarak teklifi geri çevirir.

Yıllar sonra, Stark'ın New York'un istilası sırasındaki deneyimleri ona panik ataklar yaşatmaktadır. Durmaksızın, o, kız arkadaşı Pepper Potts ile anlaşmazlık yaratan birkaç düzine Demir Adam süiti yapar. Terörist Mandarin tarafından bir dizi bombalama, istihbarat acentelerini adli kanıt eksikliği ile şaşkın bırakır. Stark Endüstrileri güvenlik şefi Happy Hogan böylesi bir saldırıda kötü bir şekilde yaralandığında, Stark sersemliği bırakır ve televizyondan Mandarin'i tehdit eder, ki o helikopter silahlarıyla Stark'ın evini yıkarak karşılık verir. Stark'ı uyarmaya gelen Hansen, saldırıdan Potts ile beraber sağ kurtulur. Stark, Mandarin hakkındaki keşfinden bir uçuş planını takip ederek, yapay zekası J.A.R.V.I.S'i kılavuzluk yaptığı bir Demir Adam süitinde kırsal Tennessee'ye kaçar. Stark'ın deneysel zırhı California'ya dönmek için gerekli güçten yoksundur ve dünya onun öldüğüne inanır.

Erken olgunlaşan 10 yaşındaki bir çocuk olan Harley ile takım olarak, Stark, bir Mandarin saldırısına özgü nitelikleri taşıyan yerel bir patlamanın kalıntılarını keşfeder. O bombalamaların, ilerlemenin bu aşamasında patlayıcı bir şekilde onu geri çeviren belirli konulara neden olan Extremis'e maruz bırakılan askerler tarafından tetiklendiğini keşfeder. Eski askerler patlamaya başladıktan sonra, onların ölümleri bir terörist planı üretilerek Extremis'in hatalarını örtbas etmek için kullanılıyordu. Stark, Mandarin'in ajanları Ellen Brandt ve Rric Savin ona saldırdığında, Exremis'e ilk elden tanıklık eder.

Harley’in yardımıyla, Stark Mandarin’i Miami’ye kadar takip eder ve doğaçlama yapılan silahları kullanarak onun karargâhına sızar. İçeride, Mandarin’in aslında ismi üzerinden yapılan olaylardan habersiz olduğunu iddia eden Trevor Slattery isimli İngiliz bir aktör olduğunu keşfeder. Mandarin aslında, Hansen'in Extremis araştırmasını kendi sakatlığı için bir tedavi olarak uygun gören ve programı yaralı savaş gazilerini kapsayacak şekilde genişleten, Killian'ın bir buluşudur. Stark'ı ele geçirdikten sonra, Killian, Potts'u kaçırdığını ve Extremis'in hatalarını düzeltmede ve böylece Poots'u kurtarmada Stark'ın yardımını kazanmak için onu Extremis'e maruz bıraktığını açıklar. Killian Hansen'i, plan hakkında taraf değiştirmeye çalıştığında öldürür.

Killian, ilk savaş makinesi, şu anda "Demir Vatansever" olarak yeniden adlandırılan, James Rhodes'u zırhı çalmak için tuzağa çekerek, ayrıca Amerikan istihbarat acentelerini Mandarin’in yeri konusunda yönlendirir. Stark, Killian'ın Air Force One adlı uçakta Başkan Ellis'e saldırmayı planladığını keşfederek Rhodes ile yeniden birlik olur. Demir Adam zırhını uzaktan kontrol ederek. Stark bazı sağ kalan yolcuları ve mürettebatı kurtarır fakat Killian'ın Ellis'i kaçırmasını ve Air Force One'ı yok etmesini engelleyemez. Onlar Killian'ı, Ellis'i canlı yayında öldürmeyi planladığı el konulmuş hasarlı bir petrol tankerine kadar takip ederler. Başkan yardımcısı, küçük bir kızın sakatlığını tedavi etmek için Extremis karşılığında Killian'ın emirlerini yerine getiren bir kukla lider olacaktır.

Platformda, Stark, Potts'u kurtarmaya gider ve Rhodes başkanı kurtarır. Stark, hava desteği sağlamak için, J.A.R.V.I.S tarafından uzaktan kontrol edilen Demir Adam süitlerini çağırır. Stark Potts'un, Extremis prosedüründen sağ kurtulduğunu keşfederken Rhodes başkanı korur ve onu güvenliğe götürür. Bununla beraber, Stark Potts'u kurtaramadan önce etraflarındaki bir tesisat çöker ve Potts görünürdeki ölümüne düşer. Stark, Killian'ın karşısına çıkar ve onu kendini imhâ eden bir Demir Adam süitinde tuzağa düşürür fakat onu öldürmeyi başaramaz. Killian, sonra kendisinin gerçek Mandarin olduğunu açıklar. Extremis güçleri düşüşünden sağ kurtulmasını sağlayan Potts, müdahale eder ve Killian'ı öldürür.

Savaştan sonra, Stark, Potts'a sadakâtinin bir işareti olarak, J.A.R.V.I.S'e her bir Demir Adam süitini uzaktan yok etmesini emreder (Temiz sayfa protokolü). Başkan yardımcısı ve Slattery tutuklanır. Stark'ın yardımıyla, Potts’un Extremis etkileri dengelenir ve Stark kalbinin yakınına gömülmüş şarapnel parçasını kaldırmak için ameliyat girer. Her zaman Demir Adam olacağını düşünerek, eski ark-reaktörünü denize fırlatır.

Günümüzdeki bir sahnede, Stark, konuşmasının başında uyuya kalan Dr. Bruce Banner'ı uyandırır.