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        Kuzenlerin kullandığı jet skiler çarpıştı; Emir öldü

        Antalya'da Manavgat Irmağı'nda feci bir kaza meydana geldi. Olayda iki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı. Kazada 16 yaşındaki Emir Koşar yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:02 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:07
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        Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta 2 kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı.

        DHA'da yer alan habere göre kazada lise öğrencisi Emir Koşar (16) hayatını kaybetti, kuzeni 17 yaşındaki E.T. gözaltına alındı.

        Manavgat Irmağı Boğaz mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında Emir Koşar ile teyzesinin oğlu E.T. , ayrı ayrı jet skiye bindi.

        Fotoğraf: DHA

        Bir süre sonra kuzenlerin kullandığı jet skiler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Emir Koşar, suya düştü. Kazanın olduğu sırada bölgeden geçen bir tur teknesinin çalışanları tarafından sudan çıkarılan Koşar, özel bir hastaneye götürüldü.

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        Fotoğraf: DHA

        Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencisi Koşar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Koşar'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kuzen E.T. gözaltına alınırken, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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