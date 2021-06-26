Usta sanatçı Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, Yoga Eğitmenlik Eğitimi Sertifikası’na kavuştu.
Bir dönem oyunculuk yapan Irmak Ünal setlere ara vermiş ve kendini spora adamıştı. Yoğun uğraşlar sonucu Ünal, eğitmenlik sertifikasını aldı.
200 SAATLİK EĞİTİM
Hocası Esra Cinsar Arslan’la Instagram’dan bir fotoğrafını yayınlayan Ünal, paylaşımına, "Ne mutlu bana ki böylesine ışık saçan bir ruhla yollarım kesişti. Bu güzel kadının ellerinden 200 saatlik eğitim sertifikamı aldım. Yolum açık olsun" notunu düştü.
"YAĞ ORANIM YÜZDE 14"
Kampüsistan, Arka Sokaklar, El Gibi ve Acı Hayat gibi televizyon dizilerinde rol alan Ünal, spor tutkunu. Kaslı görüntüsüyle sık sık gündeme gelen oyuncu, "Aslında çok uzun zamandır spor yapıyorum. Yağ yüzdemi eski haline getirince tekrar kaslarım çıktı ortaya. Kaslanmam, yağ yüzdesinin düşmesi, doğru beslenme ve yaptığım antrenmanla ilgili. Yağ oranım yüzde 14." diyor.
"ET YEMİYORUM"
Ünal ayrıca, "Ben et yemiyorum. Kızım 4 yaşında et yemeyi bıraktı, ben de onunla birlikte bıraktım. Kızım bana bir gün, “Ben hayvanları yemek istemiyorum” dedi. Ben de onunla birlikte karar verdim ve o günden beri et yemiyorum. Kızım şu an 6 yaşında. Balıkla besleniyoruz. Ama bir gün balık yemeyi de bırakacağını söylüyor. Ona asla itiraz etmem." ifadelerini kullanıyor.
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