Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İrlanda, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için BM'yi harekete geçmeye çağırdı | Dış Haberler

        İrlanda, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması için BM'yi harekete geçmeye çağırdı

        İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins, Gazze'de yaşananların dünya tarihinde "trajik bir dönem" olduğunu vurgulayarak, BM Genel Kurul komitesinin belli bir oranının desteklemesi halinde, BM Genel Sekreteri Guterres'in Gazze'ye insani erişimi garanti altına almak için bir gücün oluşturulmasını talep edebileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 07:48 Güncelleme: 25.08.2025 - 07:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İrlanda'dan BM'ye Gazze çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul komitesinin belli bir oranının desteklemesi halinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'ye insani erişimi garanti altına almak için bir gücün oluşturulmasını talep edebileceğini bildirdi.

        Higgins, 2011'den bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılmaya hazırlanırken RTE Radio 1'e yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlara ilişkin dünya tarihindeki "trajik bir dönem" olduğunu dile getirdi.

        İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "hesap vermezlik alanında" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Biz hesap vermezlik alanındayız. Olağanüstü bir andayız. (İsrail) kabinesinin üç üyesi açıkça yasa dışılıkla ilgileniyor ancak uluslararası hukuktan endişe duymuyorlar. Önerilen diğer şey ise Batı Şeria ile Gazze arasındaki bağın koparılmasıdır. Hesap vermezlik alanı demokrasiye yönelik en tehlikeli tehdittir."

        REKLAM

        Teknolojinin de bu sürecin parçası olduğuna işaret eden Higgins, "Tehdidin arkasında duran şey teknolojinin hesap vermez rolüdür. Yani insanlığın temel ayrımını dikkate almadan silahlanma yarışına yükselebileceğiniz fikri. Gazze’de yaşanan soykırımı, uzun zamandır ihmal edilen siyasi meselelere karşı dikkat dağıtıcı olarak kullanamazsınız." ifadelerini kullandı.

        Higgins, Gazze'ye insani erişimi garanti altına almak için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bence asıl önemli olan şey, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun öneminin küresel ölçekte yeniden teyit edilmesidir. Son zamanlarda BM Şartı'nda Yedinci Bölüm adı verilen bir mekanizmanın bulunduğundan bahsediyordum. Genel Kurul komitesinin belli bir oranının desteklemesi halinde Güvenlik Konseyi veto kullanarak bunu engellese bile Genel Sekreter (Guterres) insani erişimi garanti altına almak üzere bir gücün oluşturulmasını talep edebilir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Aslan, Kayseri'de dört dörtlük!
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Selçuk Bayraktar ve Haluk Görgün, Mehmet Akif Ersoy'a konuştu
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Yakalanma telaşı
        Yakalanma telaşı
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Töre vahşeti! Ablasını önce boğdu sonra benzinle yaktı!
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz hamle!
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Habertürk Anasayfa