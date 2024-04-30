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        Haberler Dünya İrlanda'dan İngiltere kararı: Sığınmacılar için "güvenli ülke" olarak tanımlanacak

        İrlanda'dan İngiltere kararı: Sığınmacılar için "güvenli ülke" olarak tanımlanacak

        İrlanda'da hükümet, İngiltere'nin sığınmacıların geri gönderilebileceği "güvenlik ülke" olarak tekrar tanımlanacağı yasa hazırlamaya karar verdi. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü ise iki ülke arasında operasyonel düzenlemeler olduğunu kabul etti ancak sığınmacıların geri dönüşünü kabul etmek için "yasal zorunluluk olmadığını" vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:21 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:21
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        İrlanda'dan İngiltere kararı
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        İrlanda hükümeti, İngiltere'yi sığınmacıların geri gönderilebileceği "güvenli ülke" olarak yeniden tanımlayacak yasa hazırlanması planını onayladı.

        İrlanda hükümeti bakanları, Adalet Bakanı Helen McEntee tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan planı topluca onayladı.

        McEntee, İrlanda'da Yüksek Mahkeme'nin daha önce İngiltere'nin "güvenli üçüncü ülke" olduğu kararına karşı çıkması sonucu ortaya çıkan boşluğu kapatmak amacıyla önerisini İrlanda kabinesine sundu.

        Kabine Toplantısı'na girerken gazetecilere açıklamalarda bulunan McEntee, "Bu sayede İngiltere'yi geri dönüşler için güvenli ülke olarak yeniden tanımlayabileceğiz." dedi.

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        Ülkesinin, İngiltere'den İrlanda'ya geçen sığınmacıların geri gönderilmesi için İngiliz hükümetiyle Brexit sonrası anlaşma yaptığını hatırlatan McEntee, ancak Kovid-19 salgını ve Yüksek Mahkeme'nin son kararı nedeniyle iade anlaşmasının etkili olmadığını kaydetti.

        McEntee, önerdiği yasanın, Mahkemenin kararını yeniden ele alacağını ve oluşan boşluğu kapatacağını dile getirdi.

        İNGİLTERE: YASAL ZORUNLULUK YOK

        İngiliz basınındaki haberlere göre, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, İrlanda ve İngiliz hükümetleri arasında Brexit sonrası varılan anlaşmanın kapsamına ilişkin iddialarını yalanladı.

        Sözcü, iki ülke arasında operasyonel düzenlemeler olduğunu kabul etti ancak sığınmacıların geri dönüşünü kabul etmek için "yasal zorunluluk olmadığını" vurguladı.

        İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da ITV kanalına yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB), yasa dışı göçmenlerin geldiği Fransa'ya geri dönüşleri kabul etmezken, biz İrlanda üzerinden AB'den geri dönüşleri kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        İRLANDA'DA ACİL DURUM YASASI

        İrlandalı yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda, İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya sınır dışı etme planının, daha fazla sığınmacının İrlanda'ya gelmesini teşvik ettiği yönünde endişelerini dile getirmişti.

        Bu nedenle İrlanda hükümeti, İngiltere üzerinden gelen sığınmacıları geri göndermek için acil durum yasası çıkarmaya hazırlandığını duyurmuş, İngiliz hükümeti ise hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğini bildirmişti.

        İrlanda, daha önce İngiltere'yi, sığınmacıları geri gönderilebileceği "güvenli üçüncü ülke" olarak belirlemişti ancak İrlanda Yüksek Mahkemesi, geçen ay bunun AB hukukunu ihlal ettiğine hükmederek geri göndermelere engel olmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #İngiltere
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