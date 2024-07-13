İrlanda'da sporculardan Filistin'e destek gösterisi

Donovan, "Filistin'de olup bitenler adil ve eşit değil. Bu İsrail tarafından işlenen ve Amerika, Avrupa gibi müttefikleri tarafından desteklenen korkunç ve dehşet verici bir suç. Bu yüzden bu soykırımı, insanlık dışı eylemleri haykırmak için bir araya gelmeliyiz." dedi.