Dünyaca ünlü model Irina Shayk ve 2015 yılından beri beraber olduğu sevgilisi oyuncu Bradley Cooper arasındaki kriz durulmuyor. Ayrılık iddialarıyla gündemde olan ikiliden Shayk'ın, Cooper ile birlikte oturdukları Pacific Palisades’teki evinden taşındığı öne sürüldü.

The Sun gazetesinin haberine göre, birkaç aydır araları düzelmeyen çiftin ilişkileri için yapacakları bir şey kalmadı.

Öte yandan çiftin aralarının bozulmasının sebebi olarak, Lady Gaga gösteriliyor. İddialara göre, 91'inci Oscar Ödülleri gecesinde Cooper’la sahnede yaptığı düette yakınlaşan şarkıcı Lady Gaga ilişkide kıskançlık krizlerine sebep oldu.