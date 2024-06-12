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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İrfan Can için sakatlık açıklaması! - Futbol Haberleri

        TFF'den İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama

        TFF, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı ve yıldız futbolcunun durumunun günlük olarak takip edileceği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 23:32 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:32
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        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

        TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

        "A Millî Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci’nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Millî futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir."

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