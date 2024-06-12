İrfan Can için sakatlık açıklaması!

TFF'den İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama
TFF, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı ve yıldız futbolcunun durumunun günlük olarak takip edileceği belirtildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"A Millî Takımımızın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci’nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Millî futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir."