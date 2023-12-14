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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat, 9 maç sonra kalede - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Eğribayat, 9 maç sonra kalede

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Beşiktaş derbisine göre ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 21:15 Güncelleme: 14.12.2023 - 21:15
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        İrfan Can Eğribayat 9 maç sonra kalede
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        Deneyimli teknik adam Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, UEFA kadrosunda bulunmayan ve Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynayan Samet Akaydın'ın yerine Jayden Oosterwolde'yi görevlendirdi.

        62 yaşındaki çalıştırıcı, diğer değişikliklerini ise kale ve orta sahada kullandı. Kartal, Beşiktaş derbisine ilk 11'de çıkardığı Miguel Crespo'yu yedek soyundururken, yerine İsmail Yüksek'e şans tanıdı. Kalede ise Dominik Livakovic'in yerine İrfan Can Eğribayat oynadı.

        Spartak Trnava karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken, hücum hattında İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic yer aldı. Gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvenildi.

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        Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Furkan Akyüz, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Miguel Crespo ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

        İRFAN CAN EĞRİBAYAT 9 MAÇ SONRA KALEDE

        Fenerbahçe'nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, 9 maç sonra formasına kavuştu.

        Sarı-lacivertli ekibe katıldığından beri aldığı süreleri olumlu kullanarak taraftarın sevgisini kazanan İrfan Can, Dominik Livakovic'in transferinin ardından 2. kaleci konumuna gerilemişti.

        Buna rağmen daha çok Avrupa maçlarında forma şansı bulan 25 yaşındaki kaleci, gruptaki son 2 karşılaşmada görev alamamıştı.

        Ligde 6, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda son 8 resmi maçta forma giyemeyen İrfan Can, Spartak Trnava müsabakasına ise ilk 11'de başladı.

        İrfan Can, son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets ile oynanan müsabakada görev yapmıştı.

        İSMAİL İKİ MAÇIN ARDINDAN 11'DE

        Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 2 maçın ardından ilk 11'e döndü.

        Son olarak Avrupa'da 30 Kasım'da oynanan ve 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçında ilk 11'de görevlendirilen İsmail, ligdeki Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise yedek soyunmuştu.

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        SERDAR AZİZ DÖNDÜ

        Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, sakatlığını atlatarak takıma katıldı.

        Son olarak 5 Ekim tarihinde yine Spartak Trnava ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyen Serdar, daha sonra ise sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı.

        33 yaşındaki savunmacı, bu mücadeleyle kadroya dönerken maça yedek kulübesinde başladı.

        KENT İKİ MAÇ SONRA KADRODA

        Fenerbahçe'nin İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, 2 maç sonra kadroya girdi.

        Son olarak Avrupa'da 30 Kasım'da oynanan ve 6-1 kaybedilen Nordsjaelland maçında geniş kadroya dahil edilen Kent, Sivasspor ve Beşiktaş müsabakalarında ise teknik heyet tercihiyle kadroya yazılmamıştı.

        İKİ EKSİK

        Fenerbahçe, Spartak Trnava mücadelesinde 2 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc, önemli karşılaşmada forma giyemedi.

        TRİBÜNLER İLK KEZ EKSİK KALDI

        Fenerbahçeli taraftarlar, Spartak Trnava müsabakasına yeteri kadar ilgi göstermedi.

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        Sarı-lacivertliler, tribünlerin büyük bölümünü doldursa da yer yer boşluklar dikkatlerden kaçmadı.

        SLOVAK SEYİRCİLER DE TAKİP ETTİ

        Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanan karşılaşmayı Slovak seyirciler de yerinde takip etti.

        Spartak Trnava taraftarları, kendilerine ayrılan tribünün önemli bölümünü doldururken, müsabakayı 12 yabancı basın mensubu da statta izledi.

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