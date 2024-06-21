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        Haberler Gündem 3. Sayfa İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti! | Son dakika haberleri

        8 yaşındaki İrem Su gezmeye gelmişti... Bir anda dengesini kaybetti!

        Adıyaman'a, Kurban bayramı tatili nedeniyle gezmek için gelen 8 yaşındaki İrem Su İnan, dengesini kaybedip Atatürk Baraj Gölü'ne düştü. Küçük çocuk bir anda gözden kayboldu. Sualtı arama kurtarma ekipleri olay yerine geldi. Bir saat sonra İrem Su'nun cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 07:23 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:27
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        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
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        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, yürekleri yakan bir olay yaşandı. Kurban Bayramı nedeniyle ailesiyle gezmeye gelen İrem Su İnan, dün sabah saatlerinde Atatürk Baraj Gölü kenarında dolaşırken dengesini kaybedip suya düştü.

        AİLESİ 112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

        DHA'da yer alan habere göre İrem'in düştüğünü gören yakınları, küçük kıza ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        SUALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ GELDİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        1 SAATİN SONUNDA CANSIZ BEDENİ BULUNLU

        Dalgıç ekipler, 1 saatlik çalışmayla İrem'in cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından İrem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Küçük kızın yakınları sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Adıyaman
        #Son dakika haberler
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