İlk turu maç yapmadan geçen İrem, son 32. turunda ABD'li Nicole Ross ile karşı karşıya geldi. Makuhari Messe Hall B'deki karşılaşmaya iyi başlayan İrem, 3-3 beraberliğin ardından oyundan düştü. Rakibine üst üste sayılar veren milli sporcu, karşılaşmadan 15-5 mağlup ayrıldı ve oyunlara veda etti.

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