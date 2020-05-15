İrem Kanan kimdir? İrem Kanan ne iş yapıyor? Soruları Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Acun Medya'nın ekibinde yer alan İrem Kanan hakkında detaylar haberimizde...
İREM KANAN KİMDİR?
İrem Kanan Acun Medya ekibinde yer alan önemli isimlerden birisidir. Acun Medya’da görev alan ancak pek fazla kamera önünde görünmeyen İrem Kanan, Acun Ilıcalı’nın kızı tarafından yönetilen Acunn.com’un direktörlerinden birisi olarak görev almaktadır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile o dönemlerden tanışıklık içerisindedir.
Ahmet İrem Kanan, Tekirdağ Şarköylüdür. Ancak uzun yıllardır İstanbul’da yaşamaktadır.
İrem Kanan, eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Sinem Öztufan, Kenan İmirzalıoğlu’nun da rol aldığı Alacakaranlık dizisinde rol almış ve İmirzalıoğlu’nun sevgilisi rolünü üstlenmişti.
İrem Kanan’ın eşi Sinem Öztufan, 2008 yılının sonlarına doğru anne olmuştur.
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