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İrem Helvacıoğlu: Tırmandığım yol çok zordu!

İrem Helvacıoğlu: Zorlukların beni pes ettirmesine izin vermedim!

İrem Helvacıoğlu, merak edilenlerini anlattı. Oyunculuk kariyeriyle ilgili "Tırmandığım bu yol çok zordu" açıklamasını yapan Helvacıoğlu, "Ama ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermedim" ifadelerini kullandı

05.01.2022 - 18:01 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' dizisi ile ilk kez ekran karşısına geçen, ardından 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde canlandırdığı 'Nefes' karakteriyle adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. 

  • MAG Dergisi'ne konuşan Helvacıoğlu, oyunculuk serüveni sorulması üzerine şu sözleri söyledi:

    'Tırmandığım yol' diyelim buna, çok dik ve zorluydu. Ama ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermedim, ben izin versem bile bana bu yolda destek olan çok insan vardı. Ailem, hocalarım, menajerim Şebnem Demir, arkadaşlarım bana hep destek oldu. Karar verirken bunu konuşup, tartışıp en doğrusuna karar verebildiğimizi düşünüyorum. Her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum, öğreniyoruz, öğrenmeye devam ediyoruz, bu yolla gurur duyuyorum her bir anıyla.

  • "OYUNCULUK SONU OLMAYAN BİR YOL"

    Şimdiye kadar yer aldığı projeler arasında 'Sen Anlat Karadeniz'deki 'Nefes' karakterine yakın hissettiğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, "Oyunculuk sonu olmayan bir yol, her seferinde istediğim başka bir karakter, heyecan yaratacak başka bir hikâye çıkıyor karşıma ve deneyimlerim artıyor. Hatalarımı görmek, bunlar üzerinde neler yapabileceğimi düşünmek için her seferinde sınırlarımı zorlamam gerekiyor. O yüzden uçsuz bucaksız bu yolda yürümek, yeni şeyler keşfetmek heyecan verici. Yepyeni şeyler öğrenmem ve bunun üzerine düşünmem gerekiyor, her karakter yeni bir keşif ve bu keşifler dipsiz bir kuyu." dedi.

  • İrem Helvacıoğlu, "Kendinizi üç kelime ile nasıl ifade edersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    Biraz hiperaktif, biraz sakin, biraz eğlenceli, biraz agresif, biraz deli, biraz mantıklı, bazen çok sosyal, bazen içine kapanık... Bunları birleştirmek güç gelebilir ama bunların hepsi benim. Üç kelime biraz zor yani...

  • SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI

    Öte yandan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı. Helvacıoğlu, ayrılığın detaylarına ilişkin konuşmak istemezken, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" diyerek, yanıt vermişti.

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