MAG Dergisi'ne konuşan Helvacıoğlu, oyunculuk serüveni sorulması üzerine şu sözleri söyledi:

'Tırmandığım yol' diyelim buna, çok dik ve zorluydu. Ama ben zorluğun beni pes ettirmesine izin vermedim, ben izin versem bile bana bu yolda destek olan çok insan vardı. Ailem, hocalarım, menajerim Şebnem Demir, arkadaşlarım bana hep destek oldu. Karar verirken bunu konuşup, tartışıp en doğrusuna karar verebildiğimizi düşünüyorum. Her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum, öğreniyoruz, öğrenmeye devam ediyoruz, bu yolla gurur duyuyorum her bir anıyla.